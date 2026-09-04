Droga incautada en Artigas: 305 kilos de cocaína y 103 de pasta base por unos USD 3.000.000; no descartan vínculo con Marset

El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo este viernes en conferencia de prensa que la Policía logró la incautación de 408 kilos de droga: 305 kilos de cocaína y 103 de pasta base, de origen peruano; las mismas fueron lanzadas desde una avioneta en un campo en el departamento de Artigas.

Se trató de 12 paquetes con un peso aproximado de 35 kilos cada uno. Según comentó, la sustancia en el mercado uruguayo asciende los USD 3.000.000.

Además, destacó que hay 7 uruguayos detenidos, una persona requerida y que la Policía incautó 6 vehículos, una moto de agua y 23 tarrinas de combustible. La droga tenía origen Europa. Las autoridades señalaron que no descartan un vínculo con Sebastián Marset.

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El cabecilla que fue detenido en el procedimiento, había estado vinculado al Operativo Varsovia en el 2019, en el que la Policía había incautado unos 800 kilos de cocaína.

En la conferencia estuvieron presentes el director de la Policía José Manuel Azambuja, el subdirector de la Policía Julio Sena y el director de Investigaciones Pablo Lotito.