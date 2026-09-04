Lacalle Pou pidió "transición real, ni negocio ni explotación" en Venezuela tras acuerdo por petróleo con EEUU

A las 7:00 de este viernes, el expresidente Luis Lacalle Pou citó un tuit que había publicado en enero de este año y volvió a referirse a la situación de Venezuela, luego del acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro por la explotación y comercialización de petróleo venezolano.

“‘Puede’ Democracia. Instituciones funcionando. Gobernantes electos legítimamente por la ciudadanía. Soberanía. Transición real. Ni negocio ni explotación. De eso se trata y para eso siempre alzamos la voz”, escribió Lacalle Pou.

El mensaje citado había sido publicado en enero, cuando el expresidente cuestionó la continuidad de Nicolás Maduro en el poder y sostuvo que se trataba de un dictador.

“Puede” Democracia. Instituciones funcionando. Gobernantes electos legítimamente por la ciudadanía. Soberanía. Transición real. Ni negocio ni explotación. De eso se trata y para eso siempre alzamos la voz. https://t.co/Qsuh6bxcyY

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“Coherencia ayer, hoy y mañana. Maduro es un dictador. Lo dije en todos lados. No dudé en hablar frente a él y sus ‘aliados’. Incluso fui criticado por no invitar dictadores a nuestra asunción. Falla la comunidad internacional. Fallan los resortes para proteger los derechos humanos”, había escrito.

En ese momento, Lacalle Pou también había señalado que Venezuela podía avanzar hacia una salida de la dictadura, aunque rechazó una intervención militar.

“Hoy puede amanecer la libertad en Venezuela. Puede. No justifico la intervención armada. La pregunta es: ¿hasta cuándo iba a seguir esta dictadura? ¿Hasta cuándo un pueblo oprimido, perseguido, encarcelado? ¿Hasta cuándo tantos iban a callar o mirar para el costado?”, había planteado.