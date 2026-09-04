"Víctimas recibieron llamada minutos después": fiscal contó cómo actuaban abogados, policías e inspectores en "caso Caranchos"

La fiscal de Toledo, Paula Pereyra, explicó el rol que cumplían los diez condenados y dos imputados en el "Operativo Carancho".

Entre los 12 judicializados, hay tres civiles, tres policías, tres abogados y una persona que es tanto policía como abogado. Los delitos son asociación para delinquir especialmente agravado, cohecho calificado especialmente agravado y uso indebido de información privilegiada.

"El eje de esta investigación por la cual fueron imputados es la filtración de datos", sostuvo la fiscal. "Refieren a datos personales, nombres, teléfonos, direcciones, historias clínicas, certificados médicos de personas que tuvieron accidentes de tránsito, con el objetivo final de poder contactarse con estas personas para brindarles asesoramiento legal, sobre todo en cuanto al cobro del trámite SOA", dijo.

"Hay muchísimos casos, pero hubo incluso en los que las víctimas recibieron llamados minutos después de haber tenido el accidente y hubo casos en los que estas personas se presentaban en los mismos accidentes de tránsito, entonces fue efectivamente muy rápida la manera en la que accedían a esta información", detalló.

Temas de la nota fiscal