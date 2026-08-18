Tres vecinos en bote rescataron a una yegua que había quedado varada por la crecida del arroyo Caraguatá

Tacuarembó es uno de los departamentos más afectados por las fuertes lluvias de las últimas horas. Allí, tres vecinos en un bote rescataron a una yegua que fue arrastrada por la crecida del arroyo Caraguatá.

Darwin Pereira fue uno de los vecinos que participó en el rescate. Contó que su hermano lo llamó para alertarlo sobre el equino que no podía salir por sus propios medios por el desborde del cauce del arroyo.

Pereira tomó su bote y salieron al rescate de la yegua. Cuando llegaron al lugar, el animal daba poco pie y casi se estaba ahogando. Los vecinos sacaron al equino en el aire, prácticamente flotando.

El animal, con varios años de vida, llegó casi sin fuerzas, muy débil, no se podía mantener en pie y con hipotermia. Prácticamente, la sacaron en peso para afuera. El animal recibió suero y se recupera lentamente. Pereira aseguró que lo volverían a hacer.

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