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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Campaña de vacunación contra la gripe con 528.869 dosis aplicadas este año, destacó Lustemberg

La ministra de Salud Pública valoró la adhesión del personal de salud y de los residentes de establecimientos de larga estadía. El desafío es mejorar la cobertura en niños, mayores de 65 años y embarazadas.

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La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, informó este lunes que se administraron 528.869 dosis contra la gripe en la campaña de vacunación de este año.

Lustemberg agradeció especialmente la adhesión de la ciudadanía y espera que en 2027 se puedan mantener las cifras. En particular, destacó la gran adherencia a la campaña del personal de salud, como no se daba en los últimos años, y de los residentes de los establecimientos de larga estadía, indicó.

La jerarca sostuvo que el desafío permanente es mejorar la cobertura de la vacunación en las personas mayores de 65 años, las embarazadas y en los niños, principalmente, entre los 6 meses y los 5 años, que son quienes tienen mayor riesgo de desarrollar cuadros potencialmente graves en caso de cursar una infección respiratoria por gripe.

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En tanto, la directora general de la Salud del MSP, Laura Llambí, indicó que durante el invierno el porcentaje de ocupación de camas en cuidados moderados e intensivos en niños y adultos fueron más bajos este años, y destacó la efectividad de la vacunación antiinfluenza y anti-VRS.

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