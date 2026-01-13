Tres playas de Montevideo registraron contaminación fecal; Ambiente estudia valores de la intendencia

Autoridades departamentales informaron que tres playas de Montevideo superaron el nivel de contaminación por enterococo establecido por una nueva normativa del Ministerio de Ambiente.

El pasado 8 de enero, Playa Verde, La Mulata y de Los Ingleses superaron los niveles permitidos de enterococos en el agua, una bacteria que indica contaminación fecal.

Los datos, confirmados por la intendencia, muestran valores que superan ampliamente el umbral considerado insalubre.

Seguí leyendo IMM compareció ante Junta por contaminación en playas; oposición dijo que se registró por encima de la normativa

La playa La Mulata registró 1200 unidades por cada 100 mililitros, el nivel más alto desde octubre pasado. Le siguió de Los Ingleses con 1000 y Playa Verde con 710.

La presencia de estos niveles de contaminación implica un riesgo sanitario, aunque las playas no fueron formalmente inhabilitadas.

Con estos tres nuevos casos, ya son ocho las playas que han presentado niveles peligrosos de bacterias fecales en lo que va del verano.

El director nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, Alejandro Nario, dijo a Subrayado que la calidad de las playas en general de todo el frente costero son de "buena a excelente en la zona más oceánica".

El jerarca comentó que hay que estar atentos a las banderas sanitarias que colocan las intendencias de los distintos departamentos y a la información que proporcionan sobre el estado de las playas.

"La contaminación de las playas no es como la de un río que es permanente con determinados valores", dijo. Y agregó: "Hay un historial de playas que en general tienen más problemas y otras que tienen menos, pero no es algo permanente".

El Ministerio de Ambiente comenzará a controlar la contaminación en la arena de las playas de todo el país, cambio que forma parte de la nueva normativa elaborada por la cartera.

Nario explicó que la sal es una barrera sanitaria natural que permite tener mejores condiciones sanitarias ya que mata los patógenos, pero muchas veces se encuentran en la arena.

Trabajarán mediante una red de monitoreo con las intendencias y se definirán los protocolos.

DINACEA NARIO

Subrayado estuvo en una de las playas que registró contaminación fecal para hablar con los bañistas que llegaron a ese punto de la ciudad para disfrutar del verano.

Algunos de ellos dijeron que recién se enteraban y otros que evitan ingresar al agua.