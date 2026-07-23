Tres pescadores que quedaron aislados en una barranca fueron rescatados la pasada medianoche en el arroyo India Muerta, paraje Los Ajos, en el norte del departamento de Rocha.
Tres pescadores fueron rescatados por Bomberos tras quedar aislados por crecida de arroyo India Muerta
El arroyo salió de cauce producto de las lluvias y los hombres quedaron en una barranca; personal de Bomberos conocedor de la zona los rescató.
El jefe de Bomberos de Lascano dijo a Subrayado que fueron alertados por la Seccional 3° que en ruta 14 a la altura del kilómetro 456, se había producido el vuelco de una embarcación.
Tres bomberos, conocedores de la zona, fueron hasta el lugar en un bote y lograron rescatar sanos y salvos a los pescadores.
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Los ríos y arroyos se han salido de sus cauces debido a las lluvias de las últimas horas.
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