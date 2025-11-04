Un accidente grave, frontal, se registró este martes de mañana en el kilómetro 364 de la ruta 3, en Paysandú, entre una camioneta que circulaba hacia la capital y un camión de mediano porte que lo hacía en sentido contrario.
Tres personas heridas tras accidente frontal en Paysandú entre una camioneta y un camión
El accidente ocurrió este martes en Paysandú, en el kilómetro 364 de la ruta 3. Una camioneta con tres ocupantes y un camión chocaron de frente.
Según la información inicial obtenida en el lugar por el corresponsal de Subrayado Pablo Blanc, los tres ocupantes de la camioneta (dos hombres y una mujer) sufrieron lesiones graves y fueron trasladados a un centro de salud.
El conductor del camión no sufrió lesiones de entidad y se quedó en su vehículo, donde recibió atención médica. Logró mover justo el camión antes de recibir el impacto de lleno en el frente del camión.
Seguí leyendo
Motociclista murió al chocar con taxi; la moto era robada, no tenía libreta y tenía alcohol en sangre
Lo más visto
SINIESTRO EN MALDONADO
Padre de joven muerto en choque frontal en Los Arrayanes aseguró que el auto de su hijo iba bien y a 63 km/h
CON UNA BASE DE USD 680.000
Subastarán a favor de la Junta de Drogas la mansión de Punta del Este que era del narco González Valencia
MONTEVIDEO
Mataron a un adolescente de 15 años en Reducto: le dieron tres disparos el domingo y murió este lunes
PECULADO
Imputaron a funcionario de Junta de Lavalleja tras denuncia de faltante de dinero de la caja fuerte
INVESTIGACIÓN EN CURSO
Dejá tu comentario