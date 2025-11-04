Tres personas heridas tras accidente frontal en Paysandú entre una camioneta y un camión

Accidente en ruta 3 de Paysandú. Foto: Pablo Blanc, corresponsal de Subrayado en Paysandú. Accidente en ruta 3 de Paysandú provoca una larga fila de camiones sobre ruta 3. Foto: Pablo Blanc, corresponsal de Subrayado en Paysandú.

Un accidente grave, frontal, se registró este martes de mañana en el kilómetro 364 de la ruta 3, en Paysandú, entre una camioneta que circulaba hacia la capital y un camión de mediano porte que lo hacía en sentido contrario.

Según la información inicial obtenida en el lugar por el corresponsal de Subrayado Pablo Blanc, los tres ocupantes de la camioneta (dos hombres y una mujer) sufrieron lesiones graves y fueron trasladados a un centro de salud.

El conductor del camión no sufrió lesiones de entidad y se quedó en su vehículo, donde recibió atención médica. Logró mover justo el camión antes de recibir el impacto de lleno en el frente del camión.

accidente-paysandú-fila-camiones

Temas de la nota accidente

Paysandú

Ruta 3