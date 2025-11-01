Este sábado en las primeras horas de la mañana ocurrió un accidente fatal en la intersección de la Avenida Agraciada y Capurro.
Motociclista murió al chocar con taxi; la moto era robada, no tenía libreta y tenía alcohol en sangre
Un taxi venía circulando por Capurro y habilitado por los semáforos ingresó a Agraciada. En ese momento la moto que circulaba por Agraciada a gran velocidad, impactó contra el vehículo de transporte de pasajeros.
En la moto circulaban dos personas, el acompañante de 41 años murió.
Tránsito alterado y desvíos por accidente en 18 de Julio y Magallanes, entre un taxi y una camioneta
El conductor de 25 años no tiene antecedentes penales, tenía 1,5 g/L de alcohol en sangre, no tenía libreta de conducir y la moto era robada.
Quedó emplazado mientras continúa con la investigación.
accidente
