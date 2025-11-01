RECIBÍ EL NEWSLETTER
accidente fatal

Motociclista murió al chocar con taxi; la moto era robada, no tenía libreta y tenía alcohol en sangre

Un taxi venía circulando por Capurro y habilitado por los semáforos ingresó a Agraciada. En ese momento la moto que circulaba por Agraciada a gran velocidad, impactó contra el vehículo de transporte de pasajeros.

Este sábado en las primeras horas de la mañana ocurrió un accidente fatal en la intersección de la Avenida Agraciada y Capurro.

En la moto circulaban dos personas, el acompañante de 41 años murió.

Accidente de tránsito en 18 de Julio y Magallanes. Foto: Intendencia de Montevideo en redes sociales.
Tránsito alterado y desvíos por accidente en 18 de Julio y Magallanes, entre un taxi y una camioneta

El conductor de 25 años no tiene antecedentes penales, tenía 1,5 g/L de alcohol en sangre, no tenía libreta de conducir y la moto era robada.

Quedó emplazado mientras continúa con la investigación.

