Motociclista murió al chocar con taxi; la moto era robada, no tenía libreta y tenía alcohol en sangre

Este sábado en las primeras horas de la mañana ocurrió un accidente fatal en la intersección de la Avenida Agraciada y Capurro.

Un taxi venía circulando por Capurro y habilitado por los semáforos ingresó a Agraciada. En ese momento la moto que circulaba por Agraciada a gran velocidad, impactó contra el vehículo de transporte de pasajeros.

En la moto circulaban dos personas, el acompañante de 41 años murió.

El conductor de 25 años no tiene antecedentes penales, tenía 1,5 g/L de alcohol en sangre, no tenía libreta de conducir y la moto era robada. Quedó emplazado mientras continúa con la investigación.

Temas de la nota accidente fatal

Agraciada

moto