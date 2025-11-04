El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes.
En zonas de tormentas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.
Un frente frío ingresa al país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes, indica el informe.
Principales localidades afectadas:
- Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Colonia Palma, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Mones Quintela, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Tomás Gomensoro y Topador.
- Salto: Arapey, Belén, Constitución, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Rincón de Valentín, Saucedo y Termas del Arapey.
Próxima actualización a las 16 horas.
