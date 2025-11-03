RECIBÍ EL NEWSLETTER
SINIESTRO EN MALDONADO

Padre de joven muerto en choque frontal en Los Arrayanes aseguró que el auto de su hijo iba bien y a 63 km/h

"He escuchado barbaridades de todo tipo y de alguna gente hasta la entiendo porque la ignorancia está en todos lados", afirmó Marcos Caktak. El abogado de las familias de las víctimas avanza en la investigación del siniestro.

marcos-caktak-padre-agustin-siniestro-los-arrayanes-maldonado

Marcos Caktak es el padre de Agustín, uno de los dos jóvenes de 18 años muertos el fin de semana en un choque frontal ocurrido en la madrugada del domingo en camino Los Arrayanes en Maldonado.

Recordó el momento en el que recibió la llamada para informarle sobre lo sucedido con su hijo. "He escuchado barbaridades de todo tipo y de alguna gente hasta la entiendo porque la ignorancia está en todos lados", puntualizó.

Como padre, Marcos quería saber si la culpa del siniestro había sido de Agustín. Un testigo del hecho aseguró que el auto de su hijo iba bien y despacio. Luego, se pudo establecer a través de una aplicación instalada en el celular de un amigo que realizó un recorrido de cuatro kilómetros, la velocidad y que al momento del impacto iban a 63 km/h.

Policía despliega operativo en "puntos calientes" del barrio Marconi donde se registran homicidios

Por el impacto, estimó que el otro auto circulaba a entre 120 y 150 km/h, ya que los autos retrocedieron unos 40 o 50 metros. "Es obvio que el auto blanco venía a una velocidad superelevada.

El abogado de las familias de Agustín y Lola, Rafael Silva, junto a su equipo trabaja en el caso en la recolección de evidencias y determinar, entre otras cosas, el punto de impacto, el eventual consumo de alcohol o drogas y exceso de velocidad, para así establecer responsabilidades.

SILVA ACCIDENTE

Siniestro en 8 de Octubre. Foto: Nahuel Marichal. 
