INÉS CORTÉS

Diputada del Frente Amplio presentó proyecto de ley para equiparar la pena de filicidio a la de femicidio

El delito se tipifica como homicidio especialmente agravado. La iniciativa aborda además la violencia territorial y la generada a través de redes sociales o plataformas.

La diputada del Frente Amplio, Inés Cortés, presentó un proyecto de ley para establecer penas a filicidios tipificación de homicidio especialmente agravado de padres a hijos.

La legisladora afirmó que la iniciativa es un proyecto integral de protección a las infancias contra distintos tipos de violencia, entre ellos, la violencia intrafamiliar. Se revisan cuestiones de la ley de corresponsabilidad en la crianza aprobada en la legislatura pasada y se introduce el término violencia vicaria y filicidio a la legislación, que se tipifica como un homicidio especialmente agravado e iguala la pena al femicidio.

El proyecto también aborda la prevención de la violencia territorial, en los barrios, y se generan "puntos seguros" con el involucramiento de las intendencias departamentales y los municipios, explicó Cortés.

Además, trata sobre la violencia digital, en redes sociales o plataformas, con cambios a la ley 19.580 de violencia hacia las mujeres basada en género de 2017 cuando no estaba tan presente este tipo de violencia.

