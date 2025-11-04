Subastarán a favor de la Junta Nacional de Drogas la mansión de Punta del Este que era del narco González Valencia

El prosecretario de Presidencia y presidente de la Junta Nacional de Drogas (JND) Jorge Díaz dispuso la subasta de la mansión de Punta del Este que era del narco mexicano Gerardo González Valencia , extraditado desde Uruguay a Estados Unidos en mayo de 2020, donde cumple cadena perpetua por delitos de narcotráfico.

La mansión fue decomisada por orden judicial en noviembre de 2020 a favor de la Junta de Drogas.

Cinco años después, en la resolución firmada por Jorge Díaz el 30 de octubre de 2025, “se entiende conveniente acceder al remate del referido bien inmueble con una base de 680.000 dólares”, dice la resolución a la que accedió Subrayado.

La subasta estará a cargo de la Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios.

El narco mexicano González Valencia, vinculado al cartel “Los Cunis”, vivió en Punta del Este desde 2011. En el 2016 fue detenido en el marco de una investigación por lavado de activos, y estuvo preso cuatro años, hasta que en mayo de 2020 fue extraditado a Estados Unidos.

La mansión que ahora se subastará está ubicada en el padrón N° 7617 de la calle Voltaire, entre Luis Pasteur y avenida de las Magnolias, del paraje Barrio Parque del Golf, Punta del Este, Maldonado.