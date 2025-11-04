Se incendió un ómnibus en el kilómetro 13 de la ruta 5, en Montevideo

Varios testigos compartieron videos del ómnibus incendiado en el kilómetro 13 de la ruta 5 de Montevideo , este martes de mañana, sobre las 11:20.

La unidad, que estaba sin pasajeros, tomó fuego en la parte delantera y luego se extendió al gran parte del ómnibus.

Al lugar concurrieron varias unidades de bomberos del cuartel de Casavalle con apoyo de Las Piedras, informaron a Subrayado desde la Dirección Nacional de Bomberos.

Según este informe primario, la afectación del ómnibus fue parcial y no hubo lesionados. El conductor era el único ocupante.

Desde Policía Caminera informaron que el conductor sostuvo que el fuego comenzó por problemas eléctricos, "posiblemente un cortocircuito".

"Cabe aclarar que el mismo es de uso particular, no es propiedad de la empresa COT, la unidad había sido dada de baja siendo adquirida por un usuario particular", informó Policía Caminera, en referencia a que se ve el logo de la empresa en las imágenes.

incendio-omnibus-policia-caminera

incendio-omnibus-policia-caminera-2