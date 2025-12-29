Tres personas deberán declarar en Fiscalía por una golpiza que ocurrió en la playa de Punta del Diablo

Declararán este martes en Fiscalía tres personas por la golpiza en playa de Punta del Diablo que ocurrió el 25 de diciembre y se viralizó en redes en las últimas horas.

Los citados a declarar son una mujer y dos hombres, en calidad de indagados, que participaron de los incidentes, tras haber sido identificados por Prefectura.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran como un grupo de personas golpean a un hombre que está sobre la arena.

Seguí leyendo No podrá salir del país la conductora argentina que causó accidente fatal en Punta del Este

Los agresores aseguraron que la golpiza fue luego de que el hombre cometió un hurto.

La persona que registró las imágenes también afirmó que los agresores le profirieron heridas con un machete.