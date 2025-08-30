Álvaro Delgado: "Volvemos a los precios políticos de los combustibles, y no los precios técnicos"

El presidente del Directorio del Partido Nacional Álvaro Delgado criticó al gobierno por la forma en que define cada dos meses el precio de los combustibles, y dijo que se volvió a un criterio político y no técnico, como el que fijó la administración del presidente Lacalle Pou.

“Volvemos a los precios políticos de los combustibles, y no los precios técnicos. Me preocupa, porque cuando volvemos a los precios políticos, y lo viví en Ancap, cuando fui denunciante en la (comisión) investigadora, vimos que había 700 millones de dólares en cinco años, de más, que se habían recaudado con combustibles cuando baja el petróleo y no bajaban los combustibles”, dijo Delgado.

“Y vemos que desde que comenzó el gobierno hasta ahora, el precio de paridad de importación del gasoil bajó diez y pico por ciento y el gasoil bajó, no llegó a dos. Entonces me empieza a preocupar si no volvemos a utilizar los combustibles como válvula de recaudación, total, los impuestos que tienen los combustibles son fáciles de recaudar e imposibles de evadir”, concluyó.

DELGADO PRESUPUESTO

Temas de la nota Álvaro Delgado

precio

Combustibles