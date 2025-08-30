RECIBÍ EL NEWSLETTER
Álvaro Delgado: "Volvemos a los precios políticos de los combustibles, y no los precios técnicos"

El presidente del Partido Nacional Álvaro Delgado dijo que el precio de paridad de importación marca un descenso en el gasoil de 10% en los últimos mese, que no se traduce en el precio final.

Delgado-sábado-30

El presidente del Directorio del Partido Nacional Álvaro Delgado criticó al gobierno por la forma en que define cada dos meses el precio de los combustibles, y dijo que se volvió a un criterio político y no técnico, como el que fijó la administración del presidente Lacalle Pou.

“Volvemos a los precios políticos de los combustibles, y no los precios técnicos. Me preocupa, porque cuando volvemos a los precios políticos, y lo viví en Ancap, cuando fui denunciante en la (comisión) investigadora, vimos que había 700 millones de dólares en cinco años, de más, que se habían recaudado con combustibles cuando baja el petróleo y no bajaban los combustibles”, dijo Delgado.

“Y vemos que desde que comenzó el gobierno hasta ahora, el precio de paridad de importación del gasoil bajó diez y pico por ciento y el gasoil bajó, no llegó a dos. Entonces me empieza a preocupar si no volvemos a utilizar los combustibles como válvula de recaudación, total, los impuestos que tienen los combustibles son fáciles de recaudar e imposibles de evadir”, concluyó.

Álvaro Delgado: "El ministro de Economía ya anunció casi tres impuestos nuevos"

DELGADO PRESUPUESTO
Tras conflicto, llegaron primeras embarcaciones pesqueras con 50 toneladas

