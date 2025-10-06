Tres hombres lesionados tras choque de motos que participaban en picada en la rambla de Punta del Este

Un choque entre tres motos terminó con varios lesionados en la parada 39 de la Mansa en el marco de picadas clandestinas en la rambla de acceso a Punta del Este.

El hecho se dio en los primeros minutos de la madrugada del domingo. Varias unidades de emergencias móviles se tuvieron que hacer presente en el lugar.

Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de la escena, a la que acudieron varias unidades policiales de la Jefatura de Maldonado.

En una de las motos iba un adolescente de 17 años, quien terminó politraumatizado moderado y con fractura expuesta en el pie derecho, mientras que el segundo, de 35 años, tuvo varios traumatismos y una posible fractura en una pierna, y el tercero, de 31 años, indicó que mientras estaba parado con su moto los otros dos vehículos lo impactaron, por lo que resultó con traumatismos en sus piernas.