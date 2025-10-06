RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARADA 39 DE LA MANSA

Tres hombres lesionados tras choque de motos que participaban en picada en la rambla de Punta del Este

Los lesionados tiene 17, 31 y 35 años. El hecho se dio en los primeros minutos de la madrugada del domingo a la altura de la parada 39 de la Mansa.

picadas-rambla-punta-del-este-fin-de-semana-parada-39

Un choque entre tres motos terminó con varios lesionados en la parada 39 de la Mansa en el marco de picadas clandestinas en la rambla de acceso a Punta del Este.

El hecho se dio en los primeros minutos de la madrugada del domingo. Varias unidades de emergencias móviles se tuvieron que hacer presente en el lugar.

Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de la escena, a la que acudieron varias unidades policiales de la Jefatura de Maldonado.

graves incidentes en el futbol de artigas: un jugador agredio al arbitro y afuera del estadio se enfrentaron los hinchas
Seguí leyendo

Graves incidentes en el fútbol de Artigas: un jugador agredió al árbitro y afuera del estadio se enfrentaron los hinchas

En una de las motos iba un adolescente de 17 años, quien terminó politraumatizado moderado y con fractura expuesta en el pie derecho, mientras que el segundo, de 35 años, tuvo varios traumatismos y una posible fractura en una pierna, y el tercero, de 31 años, indicó que mientras estaba parado con su moto los otros dos vehículos lo impactaron, por lo que resultó con traumatismos en sus piernas.

Temas de la nota

Lo más visto

video
NUEVA MODALIDAD DE ESTAFA

Desbaratan banda extranjera que se hacía pasar por mecánicos: hay dos condenados y una mujer requerida
INVESTIGACIÓN DEL CASO CONTINÚA

Autopsia concluyó que niño de 2 años que cayó del Gusanito Manzana murió a causa de una infección respiratoria
en artigas

Un hombre violó a su hijastra de 12 años, la embarazó y fue imputado por reiterados abusos sexuales
ADES

Sindicato de Secundaria convoca a un paro este martes en Montevideo por un liceo de bachillerato en La Teja
hay un detenido

Homicidio en Cordón: le dispararon a un hombre en la esquina de Cerro Largo y Piedra Alta, y hay un detenido

Te puede interesar

Besozzi tras resolución de la Corte: Según el partido, cuatro votan para un lado y cuatro para otro, me preocupa video
SORIANO

Besozzi tras resolución de la Corte: "Según el partido, cuatro votan para un lado y cuatro para otro, me preocupa"
No suspendieron la ciudadanía a Besozzi y puede continuar ejerciendo como intendente video
Política

No suspendieron la ciudadanía a Besozzi y puede continuar ejerciendo como intendente
Foto: Subrayado.
INVESTIGACIÓN DEL CASO CONTINÚA

Autopsia concluyó que niño de 2 años que cayó del Gusanito Manzana murió a causa de una infección respiratoria

Dejá tu comentario