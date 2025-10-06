Declaró Ana Iewdiukow ante Fiscalía por movimientos en una cuenta en el exterior

Su comparecencia fue porque el fiscal detectó movimientos por 2 millones de euros, en diferentes transacciones, en una cuenta en el exterior. Los movimientos iban de la cuenta de Iewdiukow hacia las de su marido, hijas y familiares cercanos.

Uno de los puntos que pretendía conocer el fiscal era si el objetivo de estos movimientos era un vaciamiento de la cuenta, ante el conocimiento de que Conexión Ganadera tenía pérdidas. Tras ser interrogada, declaró que no hubo hecho ilícito en su accionar, que el retiro correspondía a su jubilación y que fue utilizado para comprar un apartamento en Madrid.

Se espera que en dos semanas haya una audiencia en la que el fiscal solicite una imputación por un delito de lavado de activos que se suma a el de estafa por el que ya es investigada. En caso de que se agregue el delito, el Rodríguez solicitará la prisión preventiva. Actualmente, Iewdiukow está con arresto domiciliario.

El abogado de damnificados, Leonardo Costa, sostuvo que los avances en la investigación "de alguna manera dan cuenta que esto no fue un negocio que fue mal, sino que además se retiraron dineros que no tenían como propósito lo que los inversores habían puesto".