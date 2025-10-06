RECIBÍ EL NEWSLETTER
CONEXIÓN GANADERA

Declaró Ana Iewdiukow ante Fiscalía por movimientos en una cuenta en el exterior

El abogado de damnificados, Leonardo Costa, sostuvo que los avances en la investigación "de alguna manera dan cuenta que esto no fue un negocio que fue mal".

Ana-Iewdiukow-foco-uy

Su comparecencia fue porque el fiscal detectó movimientos por 2 millones de euros, en diferentes transacciones, en una cuenta en el exterior. Los movimientos iban de la cuenta de Iewdiukow hacia las de su marido, hijas y familiares cercanos.

Uno de los puntos que pretendía conocer el fiscal era si el objetivo de estos movimientos era un vaciamiento de la cuenta, ante el conocimiento de que Conexión Ganadera tenía pérdidas. Tras ser interrogada, declaró que no hubo hecho ilícito en su accionar, que el retiro correspondía a su jubilación y que fue utilizado para comprar un apartamento en Madrid.

crearon una empresa ficticia, sacaron prestamo y se beneficiaron del bps: pareja fue condenada en rivera
Seguí leyendo

Crearon una empresa ficticia, sacaron préstamo y se beneficiaron del BPS: pareja fue condenada en Rivera

Se espera que en dos semanas haya una audiencia en la que el fiscal solicite una imputación por un delito de lavado de activos que se suma a el de estafa por el que ya es investigada. En caso de que se agregue el delito, el Rodríguez solicitará la prisión preventiva. Actualmente, Iewdiukow está con arresto domiciliario.

El abogado de damnificados, Leonardo Costa, sostuvo que los avances en la investigación "de alguna manera dan cuenta que esto no fue un negocio que fue mal, sino que además se retiraron dineros que no tenían como propósito lo que los inversores habían puesto".

DAMNIFICADO CONEXIÓN
Temas de la nota

Lo más visto

Foto: Subrayado.
INVESTIGACIÓN DEL CASO CONTINÚA

Autopsia concluyó que niño de 2 años que cayó del Gusanito Manzana murió a causa de una infección respiratoria
NUEVA MODALIDAD DE ESTAFA

Desbaratan banda extranjera que se hacía pasar por mecánicos: hay dos condenados y una mujer requerida
en artigas

Un hombre violó a su hijastra de 12 años, la embarazó y fue imputado por reiterados abusos sexuales
ADES

Sindicato de Secundaria convoca a un paro este martes en Montevideo por un liceo de bachillerato en La Teja
hay un detenido

Homicidio en Cordón: le dispararon a un hombre en la esquina de Cerro Largo y Piedra Alta, y hay un detenido

Te puede interesar

Profundizar, intercambiar y ver cuál es la realidad; la cercanía es fundamental, dijo Orsi sobre reuniones de este martes con sindicatos video
TORRE EJECUTIVA

"Profundizar, intercambiar y ver cuál es la realidad; la cercanía es fundamental", dijo Orsi sobre reuniones de este martes con sindicatos
Besozzi tras resolución de la Corte: Según el partido, cuatro votan para un lado y cuatro para otro, me preocupa video
SORIANO

Besozzi tras resolución de la Corte: "Según el partido, cuatro votan para un lado y cuatro para otro, me preocupa"
Le decimos adiós al frío, dijo Nubel Cisneros y anunció que temperaturas superarán los 30° en el norte
A PARTIR DE ESTE MARTES

"Le decimos adiós al frío", dijo Nubel Cisneros y anunció que temperaturas superarán los 30° en el norte

Dejá tu comentario