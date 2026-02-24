RECIBÍ EL NEWSLETTER
Tres hombres fueron condenados en una investigación por venta de drogas en Bella Unión

Las penas van entre los 10 meses y los dos años y cuatro meses de prisión por delitos como tráfico interno de armas y municiones, porte de armas y suministro de drogas.

La Policía de Artigas desplegó una investigación por microtráfico de drogas en Bella Unión y en los últimos días realizó allanamientos allí para desarticular varias bocas de drogas ubicadas en la ciudad.

Producto del operativo policial, se incautó en una de las edificaciones 35 gramos de cocaína, casi cuatro gramos de marihuana, dinero en moneda nacional y extranjera, y dos celulares para periciar.

Allí, se detuvo a un hombre y a una mujer, ambos con antecedentes penales. De forma simultánea, se allanó otra boca de drogas donde se incautaron 7 gramos de pasta base, dosis de cocaína y marihuana listas para su comercialización, dos celulares y dinero. Fueron detenidos dos hombres y una mujer.

A su vez, hubo un sexto detenido que estaba siendo investigado también por microtráfico y al momento de la detención tenía un arma de fuego, que le fue incautada.

Todos fueron puestos a disposición de la Justicia que en las últimas horas condenó a tres hombres de 28, 30 y 48 años a penas que van entre los 10 meses y los dos años y cuatro meses de prisión por delitos como tráfico interno de armas y municiones, porte de armas y suministro de drogas.

Según consideró la Policía de Artigas, el operativo permitió desarticular focos activos de microtráfico en la ciudad de Bella Unión.

