DOS AÑOS DE PRISIÓN

Operación MAHIYR: condenaron a joven que vendía drogas en Punta del Este; incautaron éxtasis y cocaína

El hombre fue condenado como autor penalmente responsable de un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas; cumplirá dos años de prisión.

La Brigada Departamental Antidrogas de Maldonado bajo la órbita de la Fiscalía de 2º Turno, desarticuló un punto de suministro de estupefacientes en Punta del Este.

Un hombre, de 27 años, fue condenado como autor penalmente responsable de un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas; cumplirá la pena de dos años de prisión.

En el allanamiento realizado el pasado viernes 13 de febrero en avenida Roosevelt, los efectivos incautaron 290 gramos de cocaína, 200 pastillas de MDMA, $ 13.200, dos celulares y un vehículo BMW.

Delincuente requerido por robo de autos en Punta del Este quedó detenido tras presentarse en la comisaría para hacer trámites

La Policía recibió una denuncia anónima en el mes de octubre y, mediante un trabajo de investigación, logró identificar a un hombre que se dedicaba a la venta de drogas.

Una vez reunidas las pruebas suficientes, gestionaron la requisitoria correspondiente y una orden de allanamiento para su domicilio ubicado en Punta del Este.

