Tres hombres declararon por el crimen de la odontóloga Luciana Bentancur

Tres hombres declararon este viernes en Canelones por el crimen de la odontóloga Luciana Bentancur, confirmó a Subrayado la fiscal del caso Alicia Schiappacasse. Según pudo saber el corresponsal de Subrayado Eduardo Castro, los tres fueron imputados como autor, co autor y cómplice. Hasta el momento la Fiscal no dio detalles debido a que sobre la noche del viernes la audiencia no había terminado.