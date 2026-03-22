Tres heridos de bala, entre ellos un menor de 13 años, internados tras ataque en el barrio Marconi

Un ataque a balazos dejó a tres personas internadas en la policlínica de Capitán Tula. El hecho ocurrió este domingo de noche en las calles Juan Acosta y Noguera, en el barrio Marconi.

Entre los heridos se encuentra un menor de 13 años que no reviste gravedad, según información a la que accedió Subrayado. Además, hay dos jóvenes de 20 y 22 años lesionados por arma de fuego; el que se encuentra grave es el de 22.

Información primaria señala que vecinos solicitaron ayuda a un patrullero que circulaba por la zona para el traslado de los heridos.

Trabaja personal de Investigaciones. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2035860750497968514&partner=&hide_thread=false #AHORA | Ataque a balazos dejó a tres personas ingresadas en la policlínica de Capitán Tula. Entre los lesionados hay un menor de edad. Los detalles con @Guillelorenzo20 pic.twitter.com/tBn4URuCjB — Subrayado (@Subrayado) March 22, 2026

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