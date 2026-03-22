Un ataque a balazos dejó a tres personas internadas en la policlínica de Capitán Tula. El hecho ocurrió este domingo de noche en las calles Juan Acosta y Noguera, en el barrio Marconi.
Tres heridos de bala, entre ellos un menor de 13 años, internados tras ataque en el barrio Marconi
Información primaria indica que la balacera se dio en Juan Acosta y Noguera; personal de Investigaciones trabaja en la escena.
Entre los heridos se encuentra un menor de 13 años que no reviste gravedad, según información a la que accedió Subrayado. Además, hay dos jóvenes de 20 y 22 años lesionados por arma de fuego; el que se encuentra grave es el de 22.
Información primaria señala que vecinos solicitaron ayuda a un patrullero que circulaba por la zona para el traslado de los heridos.
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Trabaja personal de Investigaciones.
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