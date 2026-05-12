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BLANCOS Y COLORADOS

Oposición citará al ministro Gabriel Oddone al Senado por situación de la economía y cambios a las AFAP

La oposición ya hizo el planteo al FA y espera respuesta. Si están los votos para citar al ministro Gabriel Oddone será a la Comisión General del Senado. Si el FA no acompaña, la oposición pedirá una interpelación.

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La oposición en el Senado (Partido Nacional y Partido Colorado) resolvió convocar al ministro de Economía Gabriel Oddone para consultarlo sobre la situación general de la economía uruguaya y las perspectivas en un escenario de restricción fiscal y recorte de las expectativas de crecimiento.

Blancos y colorados también quieren respuestas del ministro en cuanto a los planteos que analiza el gobierno para introducir modificaciones al sistema previsional, en particular al funcionamiento y potestades de las AFAP.

El planteo de la oposición ya fue hecho al Frente Amplio, y ahora espera por su respuesta. “Si hay votos del Frente Amplio la convocatoria será a la comisión general”, dijo el senador blanco Sergio Botana a Subrayado. De lo contrario la oposición planteará citar a Oddone pero en régimen de interpelación.

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La decisión final se conocerá en las próximas horas.

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