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testimonio de un vecino

Registran balacera con más de 100 disparos en el Marconi: "Parecía Navidad o Año Nuevo", dijo un vecino

El tiroteo ocurrió sobre las 22:00 del lunes. “Creo que tienen todo controlado para poder ejecutar la violencia”, señaló un vecino.

Un vecino, bajo anonimato, dio su testimonio a Subrayado.

Foto: Subrayado. Recorrida general en la zona donde se escuchó la balacera en Marconi.

Foto: Subrayado. Recorrida general en la zona donde se escuchó la balacera en Marconi.

Una balacera con más de 100 disparos se registró sobre las 22:00 del lunes en las inmediaciones de Pasaje 150 y Enrique Castro, en el barrio Marconi. Vecinos relataron a Subrayado que vieron presencia policial antes y después del episodio, pero no durante el momento de los tiros.

Tras la balacera, efectivos de la Guardia Republicana patrullaron la zona, con recorridas incluso en camión blindado. Según fuentes oficiales, los disparos no estuvieron dirigidos contra la Policía. No se levantaron casquillos en el lugar.

Un vecino que habló pero pidió anonimato por temor aseguró: “Lo que pasó anoche viene pasando desde hace un tiempo largo. Estamos en un momento violento, se arman tiroteos. Ayer hubo una balacera inmensa”.

Captura de pantalla del video al que accedió Subrayado.
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Sobre los reiterados disparos, dijo: “Parecía Navidad o Año Nuevo, es un disparate la cantidad de balazos”.

El hombre agregó: “La Policía está presente, no se puede negar, pero el accionar es un destiempo. Después de este tipo de situaciones, la Policía está presente. Pero pasa esta situación grave donde la sociedad vive esta violencia”.

Y advirtió: “El 90% de las viviendas son de chapa. Estamos hablando de armas de calibre grande, metralletas, pueden matar a cualquiera”.

Sobre los delincuentes, expresó: “Ayer fue claro de que cuando pasa la Policía, calma. Se ve que observan y cuando no pasó la Policía, volvió a desmadrarse. Creo que tienen todo controlado para poder ejecutar la violencia”.

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