El pronóstico de Nubel Cisneros para los próximos tres días.
Tres días de tardes calurosas con elevadas sensaciones térmicas y máximas de hasta 39ºC
Los días comenzarán con tiempo fresco a templado con algunas nieblas y neblinas en las primeras horas, de acuerdo al pronóstico de Nubel Cisneros.
Este miércoles, comienza fresco a templado observándose nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y sureste.
En la tarde se mantendrán condiciones cálidas a calurosas con elevadas sensaciones térmicas y cielo despejado.
Temperaturas:
Norte: Mínima 16ºC | Máxima 37ºC.
Sur: Mínima 16ºC | Máxima 36ºC.
Este: Mínima 14ºC | Máxima 35ºC.
Oeste: Mínima 16ºC | Máxima 37ºC.
Área metropolitana: Mínima 18ºC | Máxima 32ºC.
El jueves, tendremos una mañana templada con cielo escasamente nublado, generando algunas neblinas matinales.
En la tarde seguirá el tiempo caluroso con elevadas sensaciones térmicas y cielo ligeramente nublado.
Temperaturas:
Norte: Mínima 18ºC | Máxima 38ºC.
Sur: Mínima 18ºC | Máxima 36ºC.
Este: Mínima 16ºC | Máxima 36ºC.
Oeste: Mínima 20ºC | Máxima 38ºC.
Área metropolitana: Mínima 20ºC | Máxima 33ºC.
El viernes, se espera una mañana templada y húmeda observándose algunas nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas.
La tarde seguirá calurosa y pesada con elevadas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas agradables en la noche.
Temperaturas:
Norte: Mínima 18ºC | Máxima 39ºC.
Sur: Mínima 18ºC | Máxima 38ºC.
Este: Mínima 16ºC | Máxima 37ºC.
Oeste: Mínima 20ºC | Máxima 39ºC.
Área metropolitana: Mínima 20ºC | Máxima 34ºC.
