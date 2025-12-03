RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL PRONÓSTICO DE NUBEL CISNEROS

Tres días de tardes calurosas con elevadas sensaciones térmicas y máximas de hasta 39ºC

Los días comenzarán con tiempo fresco a templado con algunas nieblas y neblinas en las primeras horas, de acuerdo al pronóstico de Nubel Cisneros.

ola-de-calor-inumet-recomendaciones

Este miércoles, comienza fresco a templado observándose nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y sureste.

En la tarde se mantendrán condiciones cálidas a calurosas con elevadas sensaciones térmicas y cielo despejado.

Temperaturas:

Norte: Mínima 16ºC | Máxima 37ºC.

Sur: Mínima 16ºC | Máxima 36ºC.

Este: Mínima 14ºC | Máxima 35ºC.

Oeste: Mínima 16ºC | Máxima 37ºC.

Área metropolitana: Mínima 18ºC | Máxima 32ºC.

El jueves, tendremos una mañana templada con cielo escasamente nublado, generando algunas neblinas matinales.

En la tarde seguirá el tiempo caluroso con elevadas sensaciones térmicas y cielo ligeramente nublado.

Temperaturas:

Norte: Mínima 18ºC | Máxima 38ºC.

Sur: Mínima 18ºC | Máxima 36ºC.

Este: Mínima 16ºC | Máxima 36ºC.

Oeste: Mínima 20ºC | Máxima 38ºC.

Área metropolitana: Mínima 20ºC | Máxima 33ºC.

El viernes, se espera una mañana templada y húmeda observándose algunas nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas.

La tarde seguirá calurosa y pesada con elevadas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas agradables en la noche.

Temperaturas:

Norte: Mínima 18ºC | Máxima 39ºC.

Sur: Mínima 18ºC | Máxima 38ºC.

Este: Mínima 16ºC | Máxima 37ºC.

Oeste: Mínima 20ºC | Máxima 39ºC.

Área metropolitana: Mínima 20ºC | Máxima 34ºC.

