MTOP instaló sistema inteligente en los accesos para prevenir daños en infraestructura y garantizar mayor seguridad

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas ( MTOP ) pondrá en funcionamiento a partir del 1º de marzo un sistema inteligente para prevenir daños en estructuras viales en accesos a Montevideo.

La tecnología detecta vehículos que exceden la altura permitida y emite alertas visuales y sonoras antes de que lleguen al puente ubicado en rambla Baltasar Brum.

El dispositivo, instalado en la intersección con Dr. Carlos María Carbajal, permite identificar matrículas, registrar incidentes y advertir en tiempo real a los conductores. Además, indica el desvío hacia una zona de detención para evitar impactos.

La medida, apunta a proteger infraestructuras clave, como el puente de bulevar Artigas, que fue reconstruido tras un choque de un camión fuera de altura.

Según la normativa vigente, el límite máximo es de 4,30 metros y su incumplimiento implica riesgos para la seguridad vial y costos elevados por daños.

Las autoridades exhortaron a transportistas a controlar las dimensiones de sus vehículos, gestionar permisos cuando corresponda y planificar recorridos adecuados para evitar incidentes.