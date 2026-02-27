RECIBÍ EL NEWSLETTER
A PARTIR DEL 1º DE MARZO

MTOP instaló sistema inteligente en los accesos para prevenir daños en infraestructura y garantizar mayor seguridad

La tecnología detecta vehículos que exceden la altura permitida y emite alertas visuales y sonoras antes de que lleguen al puente ubicado en rambla Baltasar Brum.

control-de-altura-puente-sistema-mtop

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) pondrá en funcionamiento a partir del 1º de marzo un sistema inteligente para prevenir daños en estructuras viales en accesos a Montevideo.

La tecnología detecta vehículos que exceden la altura permitida y emite alertas visuales y sonoras antes de que lleguen al puente ubicado en rambla Baltasar Brum.

El dispositivo, instalado en la intersección con Dr. Carlos María Carbajal, permite identificar matrículas, registrar incidentes y advertir en tiempo real a los conductores. Además, indica el desvío hacia una zona de detención para evitar impactos.

ano de definicion para obras de transporte en el area metropolitana: director aseguro que tiempos se reduciran
Seguí leyendo

Año de definición para obras de transporte en el área metropolitana: director aseguró que tiempos se reducirán

La medida, apunta a proteger infraestructuras clave, como el puente de bulevar Artigas, que fue reconstruido tras un choque de un camión fuera de altura.

Según la normativa vigente, el límite máximo es de 4,30 metros y su incumplimiento implica riesgos para la seguridad vial y costos elevados por daños.

Las autoridades exhortaron a transportistas a controlar las dimensiones de sus vehículos, gestionar permisos cuando corresponda y planificar recorridos adecuados para evitar incidentes.

Temas de la nota

Lo más visto

Cámaras pesqueras advierten la presencia de un buque de prospección sísmica en aguas territoriales
"PROFUNDA ALARMA Y PREOCUPACIÓN"

Cámaras pesqueras advierten la presencia de un buque de prospección sísmica en aguas territoriales
EMPRESAS

Grupo Vierci concretó la adquisición de Ta-Ta, San Roque, BAS, MultiAhorro Hogar y el formato mayorista Frontoy
TARIFAS PARA MARZO Y ABRIL

Nuevos precios de los combustibles: las naftas bajan $0,90 y el gasoil $1,58; el supergás se mantiene
A PARTIR DE MARZO

Sucive habilitó plan para regularizar deudas por multas de tránsito con descuentos de hasta el 50%
AMENAZA DE GUERRA EN TODO MEDIO ORIENTE

Irán atacó bases militares de Estados Unidos en Catar, Emiratos Árabes, Baréin, Arabia Saudita y Kuwait

Te puede interesar

Donald Trump afirma que el líder supremo Alí Jamenei está muerto tras ataques de Estados Unidos e Israel a Irán video
ATAQUES DE EEUU E ISRAEL A IRÁN

Donald Trump afirma que el líder supremo Alí Jamenei está muerto tras ataques de Estados Unidos e Israel a Irán
Ciudadanos de Irán salen a las calles tras información de que en los ataques murió el líder supremo Alí Jamenei video
ATAQUES DE EEUU E ISRAEL A IRÁN

Ciudadanos de Irán salen a las calles tras información de que en los ataques murió el líder supremo Alí Jamenei
Ejército de Israel dice haber eliminado al jefe de los Guardianes de la Revolución de Irán y al asesor del líder supremo Jamenei. Hubo protestas en Irán e Irak. Foto: AFP
MÁXIMA TENSIÓN EN MEDIO ORIENTE

Ejército de Israel dice haber "eliminado" al jefe de los Guardianes de la Revolución de Irán

Dejá tu comentario