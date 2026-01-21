Tres delincuentes fueron detenidos por la rapiña a un club cannabico de Villa Muñoz. La policía recuperó parte de la droga sustraída y continúa buscando a un cuarto implicado.
Tres detenidos por rapiña a club cannabico de Villa Muñoz: hubo allanamientos en Montevideo y Tacuarembó
Fue incautada parte de la droga y la camioneta utilizada por los delincuentes. Resta dar con un cuarto delincuente implicado en el hecho.
La rapiña ocurrió el 10 de enero. Ese día, ingresó una persona haciéndose pasar por un socio y fingiendo que iba a comprar. Entonces, abrió la puerta a otros delincuentes que comenzaron a golpear a los trabajadores.
Robaron 7 kilos de marihuana (que equivalen a 1 millón de pesos) y 20 mil pesos.
Delincuente se hizo pasar por cliente, abrió la puerta a otros y rapiñaron club cannabico en Villa Muñoz
Como parte de la investigación, hubo allanamientos en Montevideo y Paso de los Toros, Tacuarembó, lo que derivó en tres personas detenidas. También se incautó el auto utilizado y parte de la droga robada.
Los detenidos tienen uno 31 años y otros dos 21. Falta ubicar a una cuarta persona que ya fue identificada.
