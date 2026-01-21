Tres detenidos por rapiña a club cannabico de Villa Muñoz: hubo allanamientos en Montevideo y Tacuarembó

Tres delincuentes fueron detenidos por la rapiña a un club cannabico de Villa Muñoz. La policía recuperó parte de la droga sustraída y continúa buscando a un cuarto implicado.

La rapiña ocurrió el 10 de enero. Ese día, ingresó una persona haciéndose pasar por un socio y fingiendo que iba a comprar. Entonces, abrió la puerta a otros delincuentes que comenzaron a golpear a los trabajadores.

Robaron 7 kilos de marihuana (que equivalen a 1 millón de pesos) y 20 mil pesos.

Como parte de la investigación, hubo allanamientos en Montevideo y Paso de los Toros, Tacuarembó, lo que derivó en tres personas detenidas. También se incautó el auto utilizado y parte de la droga robada.

Los detenidos tienen uno 31 años y otros dos 21. Falta ubicar a una cuarta persona que ya fue identificada.