Tres detenidos por rapiña a club cannabico de Villa Muñoz: hubo allanamientos en Montevideo y Tacuarembó

Fue incautada parte de la droga y la camioneta utilizada por los delincuentes. Resta dar con un cuarto delincuente implicado en el hecho.

rapiña-club-cannabico

Tres delincuentes fueron detenidos por la rapiña a un club cannabico de Villa Muñoz. La policía recuperó parte de la droga sustraída y continúa buscando a un cuarto implicado.

La rapiña ocurrió el 10 de enero. Ese día, ingresó una persona haciéndose pasar por un socio y fingiendo que iba a comprar. Entonces, abrió la puerta a otros delincuentes que comenzaron a golpear a los trabajadores.

Robaron 7 kilos de marihuana (que equivalen a 1 millón de pesos) y 20 mil pesos.

delincuente se hizo pasar por cliente, abrio la puerta a otros y rapinaron club cannabico en villa munoz
Como parte de la investigación, hubo allanamientos en Montevideo y Paso de los Toros, Tacuarembó, lo que derivó en tres personas detenidas. También se incautó el auto utilizado y parte de la droga robada.

Los detenidos tienen uno 31 años y otros dos 21. Falta ubicar a una cuarta persona que ya fue identificada.

