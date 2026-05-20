Rafael Michelini sobre las FFAA y los desaparecidos: "Ahora hay que dar la orden", y "tiene que ser sustanciosa, no es una orden más"

Rafael Michelini dijo que el presidente Orsi debe dar la orden a las Fuerzas Armadas para que entreguen toda la información que tengan sobre el destino de los desaparecidos durante la dictadura (1973-1985).

Michelini habló este miércoles 20 de mayo al cumplirse 50 años de los homicidios en Buenos Aires de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw; y en la previa a una nueva Marcha del Silencio por los desaparecidos.

El dirigente del Frente Amplio recordó que Tabaré Vázquez, en su primer gobierno (2005-2010) pidió y obtuvo información de las Fuerzas Armadas, especialmente – recordó- de la Fuerza Aérea.

“Ahora hay que dar la orden”, dijo Michelini, y agregó: “La orden tiene que ser sustanciosa, no es una orden más. Es una orden que tiene que tener un objetivo, un propósito, que tiene que dar fundamentos y tiene que poner personal castrense involucrado y sensible al tema de los derechos humanos para que esos archivos aparezcan. Yo creo que eso lo vamos a ir construyendo, todos escuchamos al presidente ser sensible ante estos temas, yo espero que eso ocurra más temprano que tarde”.

Consulado este miércoles en rueda de prensa, Michelini dijo que “hay que dar la orden a determinados funcionarios policiales y militares sensibilizados con el tema de derechos humanos para que ellos, con una cabeza castrense, puedan decir dónde supuestamente pueden estar esos archivos”.

“Creo que eso va a ocurrir, hay que trabajarlo, hay que hablarlo y hay que hacerlo con responsabilidad”, finalizó.