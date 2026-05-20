El presidente Orsi publicó en redes sociales un video por el 20 de mayo y la realización este miércoles de noche de una nueva Marcha del Silencio por los desaparecidos.
Orsi publicó video por el 20 de mayo y la Marcha del Silencio por los desaparecidos
“La memoria es raíz, es lo que nos sostiene”, escribió el presidente Orsi al publicar en redes sociales un video por el 20 de mayo y una nueva Marcha del Silencio por los desaparecidos.
“La memoria es raíz, es lo que nos sostiene”, escribió Orsi en el posteo junto al video realizado en parte con inteligencia artificial y con imágenes reales, de archivo.
“Hay fechas que el tiempo no borra. Quedan en el silencio”, dice el video en el comienzo, en referencia al 20 de mayo de 1976, cuando en Buenos Aires fueron asesinados Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw.
Seguí leyendo
Elena Zaffaroni dijo que Orsi no se comprometió a dar la orden a las Fuerzas Armadas por información sobre desaparecidos
Temas de la nota
Lo más visto
POLICLÍNICA EL TECHO-PAYSANDÚ
Madre pide justicia y denuncia omisión de asistencia de médico que se negó a atender a su hijo en coma diabético
imágenes
Así era por dentro el ex Hogar Tribal, cerrado tras años de informes sobre vulneración de derechos
POLÉMICA
Madre denuncia que su hija trans no puede ingresar al vestuario femenino del Club BPS; institución asegura que analiza el tema
Política
Tras enviar 15 toneladas de leche en polvo, Cancillería analiza donar paneles solares a Cuba
REGISTRO DE MEDIOS DE PAGO
Dejá tu comentario