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Orsi publicó video por el 20 de mayo y la Marcha del Silencio por los desaparecidos

“La memoria es raíz, es lo que nos sostiene”, escribió el presidente Orsi al publicar en redes sociales un video por el 20 de mayo y una nueva Marcha del Silencio por los desaparecidos.

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El presidente Orsi publicó en redes sociales un video por el 20 de mayo y la realización este miércoles de noche de una nueva Marcha del Silencio por los desaparecidos.

“La memoria es raíz, es lo que nos sostiene”, escribió Orsi en el posteo junto al video realizado en parte con inteligencia artificial y con imágenes reales, de archivo.

“Hay fechas que el tiempo no borra. Quedan en el silencio”, dice el video en el comienzo, en referencia al 20 de mayo de 1976, cuando en Buenos Aires fueron asesinados Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw.

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