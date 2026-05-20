Un joven de 24 años fue asesinado de dos balazos en el abdomen en la noche de este martes cuando se encontraba en Teniente Galeano y 17 de Junio, en el barrio 17 de Junio, lindero a Piedras Blancas.
Mataron de dos balazos en el abdomen a un joven de 24 años en la zona de Piedras Blancas
El ataque a tiros que terminó en homicidio ocurrió en el barrio 17 de Junio, lindero a Piedras Blancas. El joven fue internado grave en el Hospital Pasteur y murió por la gravedad de las heridas.
Su madre se encontraba en su casa cuando fue alertada por vecinos de que habían herido a su hijo. Al salir, lo vio y le pidió a un vecino que lo trasladara en su vehículo a la policlínica de Capitán Tula, en Piedras Blancas.
El joven ingresó sobre las 22:50 a la policlínica, donde los médicos le diagnosticaron las heridas de bala en el abdomen y estado grave. Se encontraba inconsciente y lo derivaron en ambulancia al Hospital Pasteur donde permaneció internado hasta la mañana de este miércoles cuando murió, informaron fuentes de la investigación a Subrayado.
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Debido al diagnóstico grave, los policías nunca pudieron entrevistarse con la víctima.
Al momento en que comenzaron a asistir al joven, de entre sus ropas cayó un proyectil detonado, que fue incautado por la Policía y es objeto de pericias para la investigación del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos. Así como dos casquillos incautados en la escena.
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