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homicidio en b° 17 de junio

Mataron de dos balazos en el abdomen a un joven de 24 años en la zona de Piedras Blancas

El ataque a tiros que terminó en homicidio ocurrió en el barrio 17 de Junio, lindero a Piedras Blancas. El joven fue internado grave en el Hospital Pasteur y murió por la gravedad de las heridas.

En la escena del homicidio fueron hallados dos casquillos.

Foto: Subrayado. En la escena del homicidio fueron hallados dos casquillos.

Foto: Subrayado. En la escena del homicidio fueron hallados dos casquillos.

Un joven de 24 años fue asesinado de dos balazos en el abdomen en la noche de este martes cuando se encontraba en Teniente Galeano y 17 de Junio, en el barrio 17 de Junio, lindero a Piedras Blancas.

Su madre se encontraba en su casa cuando fue alertada por vecinos de que habían herido a su hijo. Al salir, lo vio y le pidió a un vecino que lo trasladara en su vehículo a la policlínica de Capitán Tula, en Piedras Blancas.

El joven ingresó sobre las 22:50 a la policlínica, donde los médicos le diagnosticaron las heridas de bala en el abdomen y estado grave. Se encontraba inconsciente y lo derivaron en ambulancia al Hospital Pasteur donde permaneció internado hasta la mañana de este miércoles cuando murió, informaron fuentes de la investigación a Subrayado.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del homicidio en Tres Cruces.
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Debido al diagnóstico grave, los policías nunca pudieron entrevistarse con la víctima.

Al momento en que comenzaron a asistir al joven, de entre sus ropas cayó un proyectil detonado, que fue incautado por la Policía y es objeto de pericias para la investigación del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos. Así como dos casquillos incautados en la escena.

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