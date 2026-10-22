Tres detenidos por dos homicidios en Montevideo, uno en la Fortaleza del Cerro y otro en Punta de Rieles

En la madrugada del martes 13 de octubre, un hombre de 25 años fue asesinado y otro de 23 resultó herido de bala en Juan Viacaba y Cuba, cerca de la Fortaleza del Cerro.

En la mañana de este jueves, nueve días después del crimen, el Departamento de Homicidios hizo cuatro allanamientos tras identificar a los presuntos responsables del ataque a tiros.

Los procedimientos fueron realizados en varias casas del Cerro de Montevideo. Allí, los policías detuvieron a un hombre de 27 años, con antecedentes penales, y a otro de 22, que carece de antecedentes. Además, incautaron varios celulares que serán periciados para obtener más información.

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El joven de 23 años que resultó herido el 13 de octubre integra una familia conflictiva de la zona de la Fortaleza del Cerro. En abril, un familiar suyo, de 20 años, fue asesinado en un doble homicidio ocurrido en ese mismo lugar. En noviembre de 2025, otro integrante de esa familia también fue atacado a tiros.

Los investigadores de Homicidios continúan con las averiguaciones y las pericias relacionadas con este conflicto. Los dos detenidos por el crimen del 13 de octubre quedaron a disposición de la Fiscalía.

Por otro lado, Homicidios hizo una tercera detención, en este caso por el homicidio ocurrido el lunes en Punta de Rieles. Ese día, dos hombres se pelearon y uno de ellos recibió una puñalada en el pecho. Murió en la Policlínica Malinas, en Jardines del Hipódromo.

El hombre con el que se peleó tiene 23 años y seis antecedentes penales. Este miércoles, los policías montaron una vigilancia y lo detuvieron en la puerta de su casa, prácticamente en el mismo lugar donde ocurrió el asesinato. También quedó a disposición de la Fiscalía.