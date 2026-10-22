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Ciudad de libertad

Mataron a un joven de 23 años en San José mientras circulaba en una bicicleta eléctrica

Al ser baleado, el joven circuló unos metros y cayó en la calle. El móvil del asesinato está bajo investigación.

Libertad, ciudad de San José.

Libertad, ciudad de San José.

Un joven de 23 años fue asesinado a tiros en la tarde de este miércoles cuando circulaba en una bicicleta eléctrica en la ciudad de Libertad, departamento de San José.

Al recibir los disparos, el joven circuló unos metros y cayó en la calle. Fue trasladado por particulares al hospital local donde murió a poco de ser ingresado, informó la Policía.

El crimen ocurrió en Luis Morquio y José Pedro Varela. El móvil está bajo investigación. “Es de significar que el móvil del homicidio, como así también el esclarecimiento de la autoría del hecho está siendo investigado”, agregó la Jefatura.

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La investigación está a cargo de la Fiscalía de Libertad de 2.° Turno, que dispuso diversas actuaciones. A la escena concurrió Policía Científica y realizó el relevamiento de la escena.

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