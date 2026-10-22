Meteorología publicó una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes para el litoral oeste, desde Artigas hasta Río Negro (ver mapa).
Advertencia amarilla de Meteorología por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
La advertencia amarilla rige para el litoral oeste, desde Artigas hasta Río Negro, y es por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes, dice el informe de Meteorología.
“El área será afectada por tormentas puntualmente fuertes. Podrán estar acompañadas de precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica”, dice el informe oficial.
Esta advertencia se actualizará minutos antes de la hora 13 o cuando cambien las condiciones del tiempo.
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