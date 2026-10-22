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MAL TIEMPO

Advertencia amarilla de Meteorología por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

La advertencia amarilla rige para el litoral oeste, desde Artigas hasta Río Negro, y es por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes, dice el informe de Meteorología.

Advertencia amarilla por tormentas. Foto: archivo.

Advertencia amarilla por tormentas. Foto: archivo.

Meteorología publicó una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes para el litoral oeste, desde Artigas hasta Río Negro (ver mapa).

“El área será afectada por tormentas puntualmente fuertes. Podrán estar acompañadas de precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica”, dice el informe oficial.

Esta advertencia se actualizará minutos antes de la hora 13 o cuando cambien las condiciones del tiempo.

inumet actualizo la advertencia por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
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