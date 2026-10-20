Cuatro hombres fueron detenidos este martes en el marco de un operativo por una riña en la que participaron varias personas con el uso de armas de fuego en la Unión.
Operativo por una riña con armas en la Unión terminó con cuatro detenidos, que fueron liberados
La Policía fue hasta 8 de Octubre y Pan de Azúcar, en primera instancia, no encontró nada. Luego, en un auto que estaba cerca se incautaron dos armas y municiones.
Tras recibir la alerta a través del 911, efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) y del Grupo de Intervención Rápida (GIR) llegaron hasta 8 de Octubre y Pan de Azúcar.
La Policía ubicó a los hombres, les pasó revista y los identificó, pero no encontró armas de fuego. Luego, los efectivos recibieron la información de que muy cerca de ahí había un auto en el que había armas.
Caso Moisés: abogada prepara recurso de casación tras condena de 12 años del Tribunal de Apelaciones
Los policías inspeccionaron el vehículo, en el que encontraron dos armas de fuego y municiones. Los cuatro hombres que estaban en el lugar fueron detenidos, ya que los investigadores consideraban que habían participado en la riña.
Sin embargo, a las pocas horas de su detención, la Fiscalía dispuso la liberación de los hombres porque, por el momento, no se pudo vincularlos con la riña y con las armas. Las pericias determinarán si las armas están vinculadas a algún delito.
Dejá tu comentario