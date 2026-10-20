Operativo por una riña con armas en la Unión terminó con cuatro detenidos, que fueron liberados

Cuatro hombres fueron detenidos este martes en el marco de un operativo por una riña en la que participaron varias personas con el uso de armas de fuego en la Unión.

Tras recibir la alerta a través del 911, efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) y del Grupo de Intervención Rápida (GIR) llegaron hasta 8 de Octubre y Pan de Azúcar.

La Policía ubicó a los hombres, les pasó revista y los identificó, pero no encontró armas de fuego. Luego, los efectivos recibieron la información de que muy cerca de ahí había un auto en el que había armas.

Los policías inspeccionaron el vehículo, en el que encontraron dos armas de fuego y municiones. Los cuatro hombres que estaban en el lugar fueron detenidos, ya que los investigadores consideraban que habían participado en la riña.

Sin embargo, a las pocas horas de su detención, la Fiscalía dispuso la liberación de los hombres porque, por el momento, no se pudo vincularlos con la riña y con las armas. Las pericias determinarán si las armas están vinculadas a algún delito.