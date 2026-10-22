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Rodolfo Pereyra

Jefe del Esmade habló de "insultos, provocaciones y expresiones de repudio" a militares en actividad por "una historia en la que no participamos"

El Jefe del Esmade Rodolfo Pereyra dijo que ingresó a la Fuerza Aérea en 1984, y que “aún se perciben ciertos recelos de ese pasado, haciéndonos cómplices y responsables de ocultar la verdad”.

El presidente Orsi saluda al Jefe de la Esmade Rodolfo Pereyra tras su discurso.

El presidente Orsi saluda al Jefe de la Esmade Rodolfo Pereyra tras su discurso.

Encabezado por el presidente Yamandú Orsi, se realizó este jueves de mañana un acto por los 16 años de creación del Estado Mayor de la Defensa (Esmade).

En su discurso el Jefe del Esmade, el general del aire Rodolfo Pereyra, habló de “un deseo muy particular” que tiene cuando le faltan tres meses para dejar el cargo.

Recordó que entró a la Fuerza Aérea el 13 de febrero de 1984, con 17 años, en pleno retorno de la democracia a Uruguay.

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“Lo que nunca imaginé fue lo que tendría que padecer durante toda esta carrera que amo profundamente. Solo por formar parte de las Fuerzas Armadas, portar un uniforme que nos identifica, y ser injustos herederos de una historia en la que no participamos”, dijo Pereyra en referencia a la dictadura cívico militar (1973 – 1985).

Y agregó: “Hemos recibido de cierta parte de la ciudadanía insultos, provocaciones, expresiones de repudio, exclusión social y otras situaciones que no vienen al caso, y que el tiempo, al final, fue limando. Sin embargo aún se perciben ciertos recelos de ese pasado, haciéndonos cómplices y responsables de ocultar la verdad”.

“Señoras y señores, quien les habla, el más antiguo de los militares en actividad, cuya carrera se inició con el regreso de la democracia al país, y que junto a sus pares velan día a día para proteger y defender la soberanía nacional y nuestro sistema democrático de gobierno, deseo que los integrantes de las Fuerzas Armadas sean reconocidos y respetados por todos los ciudadanos de nuestro país como sus hermanos protectores que lucharán al extremo de ofrecer su vida para resguardarlos de toda amenaza que ponga en riesgo la integridad de nuestra nación”, apuntó, y pidió: “Es momento de fortalecer la unidad nacional”.

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