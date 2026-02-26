Tres detenidos por disparos; incautan armas y cargadores, uno de ellos modificado con 30 municiones

Policías de la Zona Operacional 2 de Montevideo acudieron este jueves a un llamado de emergencia por disparos de armas de fuego en la vía pública, en la zona de la Cruz de Carrasco.

Al llegar encuentran a tres personas armadas y se produce una persecución que termina con los tres detenidos en Antonio Pereira y Oncativo.

Uno fue detenido por efectivos de Investigaciones de Zona 2, y los otros dos por policías del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, y URPM de la Zona 2.

Se incautaron en el lugar dos armas y cuatro cargadores, uno de ellos extensible, modificado, para 30 municiones. Una de las armas calibre 9 mm incautadas estaba requerida por un hecho anterior. También se incautó un celular y dinero en efectivo.

También encontraron manchas de sangre y casquillos de bala en la calle, por lo que presumen que hubo un tiroteo y al menos una persona herida, que ahora es buscada en la zona.

El Ministerio del Interior informó que los detenidos son: un adolescente de 16 años, cuya Fiscalía dispuso el cese de detención y que quedara emplaza y con el celular incautado; un joven de 20 años sin antecedentes y un hombre de 34 con un antecedente por tentativa de rapiña especialmente agravada de 2019; que permanecen detenidos a disposición de la Fiscalía de Flagrancia de 10º turno.

Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de la escena y de los objetos incautados. La Policía y la Fiscalía continúan la investigación del caso.