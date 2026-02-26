RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN LA CRUZ DE CARRASCO

Tres detenidos por disparos; incautan armas y cargadores, uno de ellos modificado con 30 municiones

La Policía acudió a un llamado por disparos en la calle, zona de la Cruz de Carrasco. Hubo una persecución y tres detenidos. Incautaron armas y cargadores, uno extensible para 30 municiones.

Tres detenidos por disparos en la Cruz de Carrasco. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Tres detenidos por disparos en la Cruz de Carrasco. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Policías de la Zona Operacional 2 de Montevideo acudieron este jueves a un llamado de emergencia por disparos de armas de fuego en la vía pública, en la zona de la Cruz de Carrasco.

Al llegar encuentran a tres personas armadas y se produce una persecución que termina con los tres detenidos en Antonio Pereira y Oncativo.

Uno fue detenido por efectivos de Investigaciones de Zona 2, y los otros dos por policías del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, y URPM de la Zona 2.

Ministerio del Interior
Seguí leyendo

Operación Famur: 10 detenidos y la incautación de granadas, armas de fuego y más de 600 municiones

Se incautaron en el lugar dos armas y cuatro cargadores, uno de ellos extensible, modificado, para 30 municiones. Una de las armas calibre 9 mm incautadas estaba requerida por un hecho anterior. También se incautó un celular y dinero en efectivo.

También encontraron manchas de sangre y casquillos de bala en la calle, por lo que presumen que hubo un tiroteo y al menos una persona herida, que ahora es buscada en la zona.

El Ministerio del Interior informó que los detenidos son: un adolescente de 16 años, cuya Fiscalía dispuso el cese de detención y que quedara emplaza y con el celular incautado; un joven de 20 años sin antecedentes y un hombre de 34 con un antecedente por tentativa de rapiña especialmente agravada de 2019; que permanecen detenidos a disposición de la Fiscalía de Flagrancia de 10º turno.

Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de la escena y de los objetos incautados. La Policía y la Fiscalía continúan la investigación del caso.

Temas de la nota

Lo más visto

video
OPERATIVO ÑANDUBAY

Inspeccionan más de 35.000 vehículos y 41.000 personas en un mes; más de 5.300 motos fueron incautadas
TESTIMONIO

"Hoy comí dos paquetitos de galletitas": el relato de Juan, que vive en las calles de Ciudad Vieja
CANAL 10

Llegó el momento: se abren las inscripciones para Gran Hermano Uruguay
POR 24 MESES

Prisión domiciliaria total con tobillera para el delincuente baleado en intento de rapiña en estación de servicio de Colón
MALVÍN

Subdirector de Policía vio el arrebato de una cartera, siguió al delincuente y la recuperó; el autor se fugó

Te puede interesar

Quedó aprobado en el Parlamento el acuerdo Mercosur – Unión Europea; Uruguay fue el primero en votarlo. Foto: FocoUy video
UNANIMIDAD EN EL SENADO, MAYORÍA EN DIPUTADOS

Quedó aprobado en el Parlamento el acuerdo Mercosur - Unión Europea; Uruguay fue el primero en votarlo
Investigan caso de mortandad de aves en establecimiento comercial en Canelones y buscan determinar si es por gripe aviar video
INFLUENZA AVIAR

Investigan caso de mortandad de aves en establecimiento comercial en Canelones y buscan determinar si es por gripe aviar
Gripe aviar: MGAP dispuso suspensión de importación de aves y productos derivados desde Argentina
Sociedad

Gripe aviar: MGAP dispuso suspensión de importación de aves y productos derivados desde Argentina

Dejá tu comentario