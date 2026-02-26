Ministra Lustemberg anunció reunión con OSE y Ambiente por registros elevados de trihalometanos en el agua

La ministra de Salud Cristina Lustemberg anunció que este jueves al mediodía se realiza una reunión entre autoridades del MSP, OSE y el Ministerio de Ambiente por los registros elevados de trihalometanos detectados en tres muestras del agua que llega a Montevideo y la zona metropolitana durante enero y febrero.

Consultada en rueda de prensa si había solicitado información a OSE por este tema, Lustemberg respondió este mediodía: “Si, hemos pedido información, y en este momento hay una reunión que no voy a dar hasta que no tenga las conclusiones adecuadas, entre la Dirección General de la Salud, OSE y el Ministerio de Ambiente”.

Acerca de posibles medidas a tomar por el Ministerio, Lustemberg agregó: “Cuando opino es cuando tengo la evidencia clarísima. Siempre nos preocupa cualquier cosa que pueda poner en riesgo (la salud), y nosotros nos regimos por las pautas de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la potabilidad que pueda tener siempre el agua en nuestro país”.

La ministra no quiso adelantar ninguna medida o acción concreta por este tema.

Los trihalometanos son compuestos químicos que surgen en el agua al ser potabilizada con cloro. Aumentan cuando se incrementa la cantidad de cloro necesaria para la potabilización.

Un informe de OSE indicó a mediados de febrero que hubo tres registros superiores al valor permitido de trihalometanos en muestras tomadas del agua que llega a Montevideo.

El presidente de OSE Pablo Ferreri dijo a Subrayado que esto suele ocurrir en verano, y que este año debieron aumentar el uso de cloro por la presencia de materia orgánica y la toma de agua del río Santa Lucía al sur de la planta potabilizadora de Aguas Corrientes, que suele estar con mayor salinidad.