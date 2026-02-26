RECIBÍ EL NEWSLETTER
dijo que ella toma agua de la canilla con filtro

Ministra Lustemberg anunció reunión con OSE y Ambiente por registros elevados de trihalometanos en el agua

La reunión entre el MSP, OSE y el Ministerio de Ambiente se realiza este jueves al mediodía, anunció la ministra Lustemberg. Es por registros elevados de trihalometanos en el agua de OSE.

AGUA-CANILLA-OSE

La ministra de Salud Cristina Lustemberg anunció que este jueves al mediodía se realiza una reunión entre autoridades del MSP, OSE y el Ministerio de Ambiente por los registros elevados de trihalometanos detectados en tres muestras del agua que llega a Montevideo y la zona metropolitana durante enero y febrero.

Consultada en rueda de prensa si había solicitado información a OSE por este tema, Lustemberg respondió este mediodía: “Si, hemos pedido información, y en este momento hay una reunión que no voy a dar hasta que no tenga las conclusiones adecuadas, entre la Dirección General de la Salud, OSE y el Ministerio de Ambiente”.

Acerca de posibles medidas a tomar por el Ministerio, Lustemberg agregó: “Cuando opino es cuando tengo la evidencia clarísima. Siempre nos preocupa cualquier cosa que pueda poner en riesgo (la salud), y nosotros nos regimos por las pautas de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la potabilidad que pueda tener siempre el agua en nuestro país”.

investigan caso de mortandad de aves en establecimiento comercial en canelones y buscan determinar si es por gripe aviar
Seguí leyendo

Investigan caso de mortandad de aves en establecimiento comercial en Canelones y buscan determinar si es por gripe aviar

La ministra no quiso adelantar ninguna medida o acción concreta por este tema.

Los trihalometanos son compuestos químicos que surgen en el agua al ser potabilizada con cloro. Aumentan cuando se incrementa la cantidad de cloro necesaria para la potabilización.

Un informe de OSE indicó a mediados de febrero que hubo tres registros superiores al valor permitido de trihalometanos en muestras tomadas del agua que llega a Montevideo.

El presidente de OSE Pablo Ferreri dijo a Subrayado que esto suele ocurrir en verano, y que este año debieron aumentar el uso de cloro por la presencia de materia orgánica y la toma de agua del río Santa Lucía al sur de la planta potabilizadora de Aguas Corrientes, que suele estar con mayor salinidad.

Temas de la nota

Lo más visto

video
OPERATIVO ÑANDUBAY

Inspeccionan más de 35.000 vehículos y 41.000 personas en un mes; más de 5.300 motos fueron incautadas
TESTIMONIO

"Hoy comí dos paquetitos de galletitas": el relato de Juan, que vive en las calles de Ciudad Vieja
CANAL 10

Llegó el momento: se abren las inscripciones para Gran Hermano Uruguay
POR 24 MESES

Prisión domiciliaria total con tobillera para el delincuente baleado en intento de rapiña en estación de servicio de Colón
MALVÍN

Subdirector de Policía vio el arrebato de una cartera, siguió al delincuente y la recuperó; el autor se fugó

Te puede interesar

Quedó aprobado en el Parlamento el acuerdo Mercosur – Unión Europea; Uruguay fue el primero en votarlo. Foto: FocoUy video
UNANIMIDAD EN EL SENADO, MAYORÍA EN DIPUTADOS

Quedó aprobado en el Parlamento el acuerdo Mercosur - Unión Europea; Uruguay fue el primero en votarlo
Investigan caso de mortandad de aves en establecimiento comercial en Canelones y buscan determinar si es por gripe aviar video
INFLUENZA AVIAR

Investigan caso de mortandad de aves en establecimiento comercial en Canelones y buscan determinar si es por gripe aviar
Gripe aviar: MGAP dispuso suspensión de importación de aves y productos derivados desde Argentina
Sociedad

Gripe aviar: MGAP dispuso suspensión de importación de aves y productos derivados desde Argentina

Dejá tu comentario