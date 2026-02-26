RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN VIVO, DIPUTADOS

En vivo: el acuerdo Mercosur – Unión Europea es aprobado de forma definitiva en la Cámara de Diputados

El Senado lo aprobó el miércoles por unanimidad, y pasa hoy a Diputados para su votación definitiva. El acuerdo de comercio entre el Mercosur y la Unión Europea fue firmado en enero.

Diputados-febrero-23-vota-lavado-de-activos

El canciller Mario Lubetkin anunció que estará en el Parlamento para presenciar y acompañar la sanción definitiva del proyecto de ley que ratifica el acuerdo, que crea una zona de libre comercio de 750 millones de personas.

Quedó aprobado en el Parlamento el acuerdo Mercosur – Unión Europea; Uruguay fue el primero en votarlo. Foto: FocoUy
Quedó aprobado en el Parlamento el acuerdo Mercosur - Unión Europea; Uruguay fue el primero en votarlo

Tanto el gobierno como el Frente Amplio y la oposición quieren ser los primeros en el Mercosur en aprobar el acuerdo, que comenzará a regir de forma provisoria.

