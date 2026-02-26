En vivo: el acuerdo Mercosur – Unión Europea es aprobado de forma definitiva en la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados se reúne este jueves desde el mediodía para terminar de aprobar el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado en Asunción, Paraguay, a comienzos de enero.

Embed El miércoles de tarde, sobre la hora 18, el acuerdo fue votado por unanimidad en el Senado. Los tres partidos políticos representados en el Senado aprobaron el acuerdo y lo derivaron a Diputados de forma urgente, para que este jueves reciba la aprobación definitiva.

El canciller Mario Lubetkin anunció que estará en el Parlamento para presenciar y acompañar la sanción definitiva del proyecto de ley que ratifica el acuerdo, que crea una zona de libre comercio de 750 millones de personas.

Tanto el gobierno como el Frente Amplio y la oposición quieren ser los primeros en el Mercosur en aprobar el acuerdo, que comenzará a regir de forma provisoria.