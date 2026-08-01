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operación antidrogas

Tres detenidos tras allanamiento en Cordón; incautaron armas y sustancias estupefacientes

Las armas, municiones y drogas estaban escondidas en una estructura de yeso del techo y en una cómoda de la vivienda.

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La Brigada Departamental Antidrogas allanó una vivienda, en el barrio Cordón, y detuvo a dos hombres y una mujer. Además incautó armas, municiones, sustancias estupefacientes y otros elementos vinculados a la investigación.

Los policías localizaron ocultos en una estructura de yeso del techo un revólver calibre 38, municiones de distintos calibres y envoltorios con sustancias estupefacientes. En una cómoda fueron encontradas dos armas de aire comprimido, más municiones, dos tonfas y un par de esposas.

También se incautaron cinco teléfonos celulares, una balanza de precisión, dinero en efectivo, un equipo DVR, dos cámaras de videovigilancia y elementos con restos de sustancia.

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Los tres detenidos fueron trasladados para continuar las actuaciones, quedando a disposición de la Justicia. Además, la Fiscalía de Estupefacientes de 4.º Turno dispuso pruebas de campo y pericias.

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