La Brigada Departamental Antidrogas allanó una vivienda, en el barrio Cordón, y detuvo a dos hombres y una mujer. Además incautó armas, municiones, sustancias estupefacientes y otros elementos vinculados a la investigación.
Tres detenidos tras allanamiento en Cordón; incautaron armas y sustancias estupefacientes
Las armas, municiones y drogas estaban escondidas en una estructura de yeso del techo y en una cómoda de la vivienda.
Los policías localizaron ocultos en una estructura de yeso del techo un revólver calibre 38, municiones de distintos calibres y envoltorios con sustancias estupefacientes. En una cómoda fueron encontradas dos armas de aire comprimido, más municiones, dos tonfas y un par de esposas.
También se incautaron cinco teléfonos celulares, una balanza de precisión, dinero en efectivo, un equipo DVR, dos cámaras de videovigilancia y elementos con restos de sustancia.
Dos delincuentes armados robaron $100 mil en supermercado en Puntas de Valdéz
Los tres detenidos fueron trasladados para continuar las actuaciones, quedando a disposición de la Justicia. Además, la Fiscalía de Estupefacientes de 4.º Turno dispuso pruebas de campo y pericias.
Dejá tu comentario