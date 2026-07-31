Caja de Profesionales impugnará decreto del Poder Ejecutivo que derogó el cobro de timbres a consultas médicas

El vicepresidente de la Caja de Profesionales, Fernando Rodríguez Sanguinetti, anunció que impugnarán el decreto del Poder Ejecutivo que derogó el cobro de timbres profesionales a las consultas médicas.

"Es una lástima", afirmó el directivo y aseguró que la exoneración del pago de timbres en la salud se debió hacer por ley y no por decreto. "Así que, lamentablemente, lo vamos a impugnar; hubiéramos preferido negociar", indicó.

Rodríguez Sanguinetti recordó que la resolución de la Caja fue tomada hace un mes y medio, y desde entonces venían tratando de contactar al Poder Ejecutivo. Tras confirmarse una reunión con el gobierno, el directivo aseguró que irán con ánimo de diálogo para la búsqueda de soluciones.

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A partir de la publicación en el Diario Oficial, cuentan con diez días para presentar la impugnación. El equipo jurídico de la Caja y asesores externos trabajan en la redacción del documento a presentar.

"Estamos convencidos que es legal y que es obligación del Directorio de la Caja cobrarlos y aplicar la ley. Nosotros estamos aplicando la ley que hizo el Parlamento y que propuso el Poder Ejecutivo en su momento", remarcó Rodríguez Sanguinetti.

La Caja de Profesionales maneja varias propuestas para solventarse, una de ellas, es que parte del IVA de los profesionales se destine a la institución. Rodríguez Sanguinetti cuestionó que el IASS que aportan los profesionales universitarios jubilados vaya al BPS y no a la Caja de Profesionales.

También, se plantea incorporar a 50 nuevas profesiones al pago de aportes y que los nuevos profesionales, independientemente si son dependientes o independientes, tengan que aportar a la Caja.