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autores ante la justicia

Tres condenados y un imputado por robo piraña a joyería en Las Piedras; comerciante enfrentó a ladrones a espejazos

El robo piraña ocurrió el 11 de marzo pasado, cuando delincuentes rompieron vidrieras y se llevaron joyas; hubo allanamientos y detenciones.

Videos cedidos a Subrayado.

Captura de video cedido a Subrayado.

Captura de video cedido a Subrayado.

Imágenes oficiales sobre allanamientos, detenciones e incautaciones.

La Justicia condenó a tres hombres e imputó a otro tras una investigación por el robo piraña a una joyería en el Centro de Las Piedras. El delito había ocurrido el 11 de marzo, pasadas las 17:00, en un local ubicado sobre avenida Artigas.

La Policía logró identificar a los autores y los vehículos utilizados a partir de tareas de inteligencia y análisis de cámaras. Con esa información, se realizaron varios allanamientos en jurisdicción de Seccional 30, en 18 de Mayo, donde se incautaron celulares, ropa vinculada al caso, un revólver, marihuana y otros elementos. También fue ubicado un vehículo usado por los delincuentes.

Durante los procedimientos, los efectivos detuvieron a cuatro hombres de 20, 23, 24 y 36 años. Otros no fueron ubicados y siguen siendo buscados.

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Llevados ante la Justicia, el hombre de 36 años fue condenado como autor de asociación para delinquir y rapiña agravada por la participación de varias personas, a 22 meses de cárcel.

El joven de 24 años, con antecedentes por receptación, fue imputado por los mismos delitos y deberá cumplir prisión preventiva por 180 días mientras continúa la investigación en su contra.

En tanto, el joven de 20 años fue condenado por asociación para delinquir, rapiña agravada y tráfico interno de armas de fuego en modalidad de depósito, a 5 años y 4 meses de prisión. Otro de 23 años fue condenado por suministro de drogas a título oneroso, a 2 años y 2 meses de penitenciaría.

Subrayado había informado entonces que el robo fue cometido bajo la modalidad de “piraña”: cuatro delincuentes llegaron en dos motos, dos de ellos ingresaron con cascos, guantes y macetas, rompieron las vidrieras y se llevaron exhibidores con joyas. Durante la fuga, una trabajadora del local intentó frenarlos con un espejo y un comerciante de la zona los persiguió con un cartel, pero los autores lograron escapar por la calle Pilar Cabrera.

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