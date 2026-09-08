Dos hombres y una mujer fueron condenados por la venta de anabólicos, vitaminas, suplementos de uso deportivo y medicamentos controlados ingresados de contrabando al país, que luego eran ofrecidos a través de las redes sociales y enviados desde Rivera a diferentes departamentos.
Tres condenados por venta de anabólicos, vitaminas, suplementos y medicamentos de contrabando por redes sociales
Dos hombres de 30 y 33 años, y una mujer de 26 fueron detenidos y sometidos a la Justicia. Se dispuso la incautación de la mercadería, una cuenta bancaria y el vehículo utilizado por los condenados.
La investigación conjunta la realizó la Regional Norte de la Dirección de Investigaciones de la Policía, en coordinación con la Fiscalía semiespecializada de 3º turno de Rivera y Aduanas, identificó a los responsables de la maniobra, dos hombres de 30 y 33 años, y una mujer de 26, y permitió la incautación de la mercadería.
La mercadería venía de Paraguay e ingresaba a Uruguay a través de Brasil sin los controles sanitarios correspondientes. Luego, se enviaba a distintos puntos del país para su venta en bodegas de ómnibus y camiones de carga. Los productos eran ofrecidos para tratamientos de adelgazamiento y no tenían autorización del Ministerio de Salud Pública.
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La Policía logró interceptar un vehículo en el que se trasladaban dos de los indagados, quienes fueron detenidos. En un allanamiento a una vivienda, fue detenida una tercera persona y se incautó parte de la mercadería.
Los dos hombres fueron condenados por un delito de ofrecimiento comercial o venta de sustancias genuinas por persona inhabilitada para ello a penas de 12 y 18 meses de libertad a prueba. En tanto, la mujer fue condenada por el mismo delito y por contrabando a 24 meses de libertad a prueba.
Además, se dispuso la incautación de la mercadería, una cuenta bancaria y el vehículo utilizado por los condenados.
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