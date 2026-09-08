Tres condenados por venta de anabólicos, vitaminas, suplementos y medicamentos de contrabando por redes sociales

Dos hombres y una mujer fueron condenados por la venta de anabólicos, vitaminas, suplementos de uso deportivo y medicamentos controlados ingresados de contrabando al país, que luego eran ofrecidos a través de las redes sociales y enviados desde Rivera a diferentes departamentos.

La investigación conjunta la realizó la Regional Norte de la Dirección de Investigaciones de la Policía, en coordinación con la Fiscalía semiespecializada de 3º turno de Rivera y Aduanas, identificó a los responsables de la maniobra, dos hombres de 30 y 33 años, y una mujer de 26, y permitió la incautación de la mercadería.

La mercadería venía de Paraguay e ingresaba a Uruguay a través de Brasil sin los controles sanitarios correspondientes. Luego, se enviaba a distintos puntos del país para su venta en bodegas de ómnibus y camiones de carga. Los productos eran ofrecidos para tratamientos de adelgazamiento y no tenían autorización del Ministerio de Salud Pública.

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La Policía logró interceptar un vehículo en el que se trasladaban dos de los indagados, quienes fueron detenidos. En un allanamiento a una vivienda, fue detenida una tercera persona y se incautó parte de la mercadería.

Los dos hombres fueron condenados por un delito de ofrecimiento comercial o venta de sustancias genuinas por persona inhabilitada para ello a penas de 12 y 18 meses de libertad a prueba. En tanto, la mujer fue condenada por el mismo delito y por contrabando a 24 meses de libertad a prueba.

Además, se dispuso la incautación de la mercadería, una cuenta bancaria y el vehículo utilizado por los condenados.