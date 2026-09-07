RECIBÍ EL NEWSLETTER
Tres involucrados

Disturbios dentro de un ómnibus en Salto: un policía hizo disparos para disuadir y hubo dos condenados y un imputado

Tres hombres protagonizaron incidentes dentro del ómnibus y luego continuaron agrediendo al policía en la calle. Dos fueron condenados con libertad a prueba y uno fue imputado con arresto domiciliario nocturno.

disturbios-omnibus-salto-videos

Tres hombres protagonizaron disturbios dentro de un ómnibus urbano y luego continuaron los incidentes en la calle, en la ciudad de Salto. Un policía que viajaba de particular intervino para disuadir y esperar la llegada de apoyo policial, e hizo disparos al suelo.

El incidente ocurrió en el mediodía del sábado en calle Treinta y Tres Orientales y Matilde Albisu.

Según informó la Policía local, un funcionario que viajaba como pasajero en un ómnibus intervino “ante el comportamiento inadecuado de tres hombres que iban a bordo”.

fiscalia pide 30 anos de carcel para el pelon por cuatro homicidios, entre los que esta el de la enfermera en playa verde
Seguí leyendo

Fiscalía pide 30 años de cárcel para "El Pelón" por cuatro homicidios, entre los que está el de la enfermera en Playa Verde

En videos a los que accedió Subrayado se observa que los disturbios comenzaron dentro del ómnibus. Los hombres, aparentemente bajo los efectos del alcohol, causaban desorden.

El policía, que estaba vestido de particular, consultó al chofer sobre la situación y si no correspondía que los hombres bajaran del ómnibus. En ese momento comenzaron a increpar al funcionario.

El policía tomó su arma de reglamento para intentar disuadirlos. Cuando logró bajar del ómnibus, los tres hombres también descendieron y continuaron increpándolo en la calle.

Según la información policial, en esas circunstancias se produjo un forcejeo y el funcionario efectuó disparos hacia el suelo para disuadir a los hombres. No hubo personas lesionadas.

En una de las filmaciones se escucha al chofer llamar dos veces a la Policía. En la segunda comunicación, reclama por el tiempo de espera para la llegada de los efectivos.

Cuando llegó el apoyo policial, los tres hombres fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia. Uno de ellos es de nacionalidad chilena.

Dos condenados y un imputado

Uno de los involucrados fue imputado como autor de un delito de atentado especialmente agravado por cometerse contra la autoridad policial y con armas apropiadas. La Justicia dispuso fijación de domicilio, prohibición de salir del país, arresto domiciliario nocturno entre las 22:00 y las 7:00 y colocación de tobillera electrónica.

Otro de los hombres fue condenado por un delito de atentado especialmente agravado por cometerse contra la autoridad policial y con armas apropiadas, a cuatro meses de libertad a prueba.

El tercer hombre fue condenado por el mismo delito de atentado, en régimen de reiteración real con un delito de hurto especialmente agravado por la pluriparticipación en grado de tentativa, a cinco meses de libertad a prueba.

En este caso también se dispuso la colocación de tobillera electrónica, presentación una vez por semana en la seccional policial de su domicilio y dos meses de trabajo comunitario, durante dos horas semanales.

Temas de la nota

Lo más visto

Accidente fatal en ruta 1, accesos a Montevideo. Foto: Lucas Baldovino, Subrayado.
ESTE LUNES DE MAÑANA

Dos hombres que iban en moto murieron al chocar con un auto en ruta 1, en los accesos a Montevideo
GIRA DE ESTUDIANTES

Al menos 25 muertos, en su mayoría niños, en un accidente automovilístico en Cabo Verde
KM. 65 RUTA 30

Una mujer murió y dos resultaron lesionadas tras despiste y vuelco en Artigas
Este domingo

En cuatro horas, choferes de dos ómnibus fueron rapiñados con arma blanca en el barrio Peñarol
FAMILIARES SE EXPRESARON TRAS FALLO

Investigación determinó que conductor que chocó y mató a familia en Florida iba a 164 km/h al momento del impacto

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Boca de drogas tapiada en el Cerro.
FORMALIZACIÓN

Imputaron al tercer detenido por triple homicidio que ocurrió en una boca de drogas en el barrio Cerro
Para Colegio de Abogados acciones de profesionales en caso Carachos son incompatibles e inaceptables
COMUNICADO

Para Colegio de Abogados acciones de profesionales en caso Carachos "son incompatibles e inaceptables"
Nuevo paro en la Terminal Cuenca del Plata con guardia gremial; la oposición pide que se declare la esencialidad video
PUERTO DE MONTEVIDEO

Nuevo paro en la Terminal Cuenca del Plata con guardia gremial; la oposición pide que se declare la esencialidad

Dejá tu comentario