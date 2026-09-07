Disturbios dentro de un ómnibus en Salto: un policía hizo disparos para disuadir y hubo dos condenados y un imputado

Tres hombres protagonizaron disturbios dentro de un ómnibus urbano y luego continuaron los incidentes en la calle, en la ciudad de Salto. Un policía que viajaba de particular intervino para disuadir y esperar la llegada de apoyo policial, e hizo disparos al suelo.

El incidente ocurrió en el mediodía del sábado en calle Treinta y Tres Orientales y Matilde Albisu.

Según informó la Policía local, un funcionario que viajaba como pasajero en un ómnibus intervino “ante el comportamiento inadecuado de tres hombres que iban a bordo”.

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En videos a los que accedió Subrayado se observa que los disturbios comenzaron dentro del ómnibus. Los hombres, aparentemente bajo los efectos del alcohol, causaban desorden.

El policía, que estaba vestido de particular, consultó al chofer sobre la situación y si no correspondía que los hombres bajaran del ómnibus. En ese momento comenzaron a increpar al funcionario.

El policía tomó su arma de reglamento para intentar disuadirlos. Cuando logró bajar del ómnibus, los tres hombres también descendieron y continuaron increpándolo en la calle.

Según la información policial, en esas circunstancias se produjo un forcejeo y el funcionario efectuó disparos hacia el suelo para disuadir a los hombres. No hubo personas lesionadas.

En una de las filmaciones se escucha al chofer llamar dos veces a la Policía. En la segunda comunicación, reclama por el tiempo de espera para la llegada de los efectivos.

Cuando llegó el apoyo policial, los tres hombres fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia. Uno de ellos es de nacionalidad chilena.

Dos condenados y un imputado

Uno de los involucrados fue imputado como autor de un delito de atentado especialmente agravado por cometerse contra la autoridad policial y con armas apropiadas. La Justicia dispuso fijación de domicilio, prohibición de salir del país, arresto domiciliario nocturno entre las 22:00 y las 7:00 y colocación de tobillera electrónica.

Otro de los hombres fue condenado por un delito de atentado especialmente agravado por cometerse contra la autoridad policial y con armas apropiadas, a cuatro meses de libertad a prueba.

El tercer hombre fue condenado por el mismo delito de atentado, en régimen de reiteración real con un delito de hurto especialmente agravado por la pluriparticipación en grado de tentativa, a cinco meses de libertad a prueba.

En este caso también se dispuso la colocación de tobillera electrónica, presentación una vez por semana en la seccional policial de su domicilio y dos meses de trabajo comunitario, durante dos horas semanales.