Tres condenados por el robo millonario a una remesa en Colón: fueron detenidos en Lavalleja tras una persecución

Tres personas fueron condenadas por el robo millonario a la remesa ocurrido en Colón . Dos de ellas con participación directa en el robo a la remesa y por una rapiña importante en Minas.

Uno de ellos, que había participado en una rapiña en Minas, junto a otro fueron condenados a cinco años y 10 meses de prisión ejemplarizante para este tipo de rapiña, dijo el jefe de Policía de Montevideo, Pablo Lotito. "Se le tipificaron varios delitos como de rapiña, tráfico interno de armas y municiones, resistencia al arresto y receptación", agregó.

Según señaló en rueda de prensa, los tres individuos se escondieron en un arroyo, dentro del agua. Dos de ellos se entregaron, pero el tercero estuvo casi una hora por lo que rescatado prácticamente por los efectivos y detenido. El individuo se encuentra detenido y declara en la sede de la Fiscalía de Minas.

El robo ocurrió el pasado 21 de octubre. Los delincuentes utilizaron armas largas e interceptaron la remesa, llevándose 1.300.000 pesos.

Por este hecho fueron detenidas e imputadas previamente otras cuatro personas, en el marco de allanamientos en Casabó. En uno de los allanamientos, que presenció Subrayado, los policías encontraron un artefacto que simulaba un explosivo y que fue detonado por la Brigada del Ejército.

Otras tres personas -de los cuales ahora dos están imputadas- estaban requeridas cayeron en la noche del lunes. Investigadores de la Zona Operacional 4 identificaron que los requeridos se movían en un Citroen C3 que se fue rumbo a Lavalleja. Junto a investigadores de ese departamento, lograron encontrarlo y hubo una persecución.

Para evitar ser capturados, los tres dispararon contra la Policía y luego se tiraron en el arroyo El Plata, donde estuvieron una hora escondidos. Con ellos tenían chalecos antibalas y un handy con la frecuencia de la radio policial.

Los tres delincuentes también son investigados por otros delitos tanto en Montevideo como en Lavalleja. Todos tienen antecedentes penales.