Detuvieron a los autores materiales del robo millonario a una remesa ocurrida en Colón

Fueron imputados este martes cuatro de los detenidos por el robo millonario a una remesa ocurrida en Colón y la Policía detuvo a los autores materiales que se encontraban requeridos por el caso.

Se trata de tres hombres que fueron detenidos por los investigadores de Zona Operacional IV de Montevideo con colaboración de efectivos de Lavalleja.

Los mismos realizaron un seguimiento de los posibles vehículos que utilizaron los individuos en la rapiña y lograron detenerlos.

La periodista de Subrayado, María Eugenia Scognamiglio, informó que la Policía cree que los mismos tuvieron participación directa en la rapiña.

La Policía de Lavalleja interceptó a los delincuentes y protagonizó una persecución que terminó en el arroyo Del Plata. El vehículo incautado estaba reportado como robado.

La vivienda que fue allanada en las últimas horas en el barrio Casabó pertenece a uno de los detenidos al igual que el explosivo encontrado que fue detonado por la Brigada del Ejército.

El caso

Delincuentes les rapiñaron la remesa a dos hombres en Colón, mientras iban en una camioneta Fiat Strada gris. Eran cinco encapuchados que, tras amenazarlos con armas largas, escaparon con USD 30 mil y $30 mil, en otra camioneta, supo Subrayado.

Las víctimas habían salido con el dinero desde un cambio ubicado pocas cuadras atrás, sobre avenida Garzón. La rapiña fue en Eduardo Raiz esquina 19 de Junio, donde solo quedó la Fiat de las víctimas, dos hombres de 47 y 67 años, que resultaron ilesos, pese a que recibieron culatazos.

Los pesos estaban en una bolsa, y los dólares en otra. Los rapiñeros también se llevaron una pistola 9 milímetros que uno de los hombres tenía —en regla—, por dedicarse a trasladar caudales.