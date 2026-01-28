Tres baleados en la madrugada en Maroñas y Jardines: uno es un adolescente de 17 años y está grave

En los primeros minutos de este miércoles un adolescente de 17 años y un hombre de 36 fueron ingresados al Hospital Pasteur tras haber sido baleados en las viviendas ubicadas en Pantaleón Pérez y Clemente Fregeiro, en el barrio Maroñas .

El hombre de 36 años recibió un disparo en el pecho y otro en el brazo derecho y está estable. Les dijo a los investigadores de la Zona Operacional 3 que estaba tomando mate cuando pasaron dos hombres en una moto que comenzaron a dispararle a otro que estaba en la vereda y que lo hirieron a él. El hombre prefirió no hacer la denuncia policial.

Mientras, el adolescente de 17 años, que fue trasladado al hospital en el auto particular de un vecino, ingresó directo al block quirúrgico en estado grave. El mayor no tiene antecedentes penales y el menor no tiene anotaciones.

Los investigadores concurrieron a la escena pero no encontraron indicios del ataque a balazos; de momento, trabajan en el relevamiento de cámaras y testigos para determinar cómo ocurrieron los hechos, mientras esperan la evolución del estado de salud de las víctimas.

Otro baleado.

Dos horas y media después, a las tres de la madrugada de este miércoles, otro hombre fue baleado en Zurich y Pontevedra, en Jardines del Hipódromo.

Es un hombre de 50 años, que tiene seis antecedentes penales, el último de mayo de 2025 por receptación, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

Los investigadores de la zona 3 fueron a la policlínica de Malinas, adonde ingresó el hombre en estado grave con un disparo en el pecho y otro en el abdomen, trasladado en un auto particular. Desde allí fue derivado al Hospital Español.

En el lugar la Policía tampoco encontró indicios, pero el sistema de detección de disparos alertó por tres rondas de detonaciones en la zona.