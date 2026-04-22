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    ROCHA

    Tres alumnas de 14 años son investigadas por amenazas escritas en un liceo de Chuy

    Las tres declararon este miércoles ante la Fiscalía. También investigan casos en ciudad de Rocha y Castillos.

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    Tres alumnas de 14 años son investigadas por amenazas escritas en baños del Liceo Nº 2 de Chuy, informaron desde la Jefatura de Rocha en un comunicado.

    Las tres adolescentes fueron citadas a declarar ante Fiscalía, acompañadas por sus familias.

    También investigan amenazas en otros liceos de Rocha y Castillos, así como en UTU de Chuy.

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