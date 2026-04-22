Tres alumnas de 14 años son investigadas por amenazas escritas en un liceo de Chuy

Tres alumnas de 14 años son investigadas por amenazas escritas en baños del Liceo Nº 2 de Chuy, informaron desde la Jefatura de Rocha en un comunicado.

Las tres adolescentes fueron citadas a declarar ante Fiscalía, acompañadas por sus familias.

También investigan amenazas en otros liceos de Rocha y Castillos, así como en UTU de Chuy.

Este miércoles, dos adolescentes de Fray Bentos y Young fueron identificados por la Policía de Río Negro como autores de otras amenazas.