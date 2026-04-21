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Niño de 9 años fue ingresado al Hospital de Rivera descompuesto y constataron intoxicación por cocaína

Intervino un juez de familia y el caso fue derivado a la Fiscalía Especializada en Violencia de Género.

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Un niño de 9 años ingresó descompuesto al Hospital de Rivera y se constató que estaba intoxicado con cocaína.

El menor llegó acompañado por su padre y fue visto por médico forense. Las autoridades indagaron en el contexto del niño, su vinculación, y un juez de familia intervino en el caso, que se derivó a la Fiscalía Especializada en Violencia Doméstica, informaron fuentes del caso a Subrayado.

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