Niño de 9 años fue ingresado al Hospital de Rivera descompuesto y constataron intoxicación por cocaína

Un niño de 9 años ingresó descompuesto al Hospital de Rivera y se constató que estaba intoxicado con cocaína.

El menor llegó acompañado por su padre y fue visto por médico forense. Las autoridades indagaron en el contexto del niño, su vinculación, y un juez de familia intervino en el caso, que se derivó a la Fiscalía Especializada en Violencia Doméstica, informaron fuentes del caso a Subrayado.