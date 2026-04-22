Aunque la inseguridad se mantiene como principal problema del país, algunos indicadores de percepción mejoran, según Equipos Consultores

Cuando se pregunta a los uruguayos espontáneamente cuáles son los problemas del país, casi la mitad de la población menciona a la inseguridad como el primer o segundo principal asunto de preocupación, seguido del desempleo y la situación económica, según la encuesta de Equipos Consultores.

Los datos de inicio de 2026 muestran una persistencia que lleva más de 15 años: más allá de una breve alteración durante la pandemia, la seguridad encabeza sostenidamente los problemas nacionales señalados por los uruguayos, en algunos años con más énfasis que en otros (las menciones crecen particularmente en años electorales).

En paralelo a esta estabilidad, algunos indicadores parecen mostrar mejoras al comenzar el 2026, en momentos en que el gobierno está presentando un nuevo plan para enfrentar la inseguridad.

Cuando se consulta a los uruguayos directamente sobre la seguridad del país, la mitad de la población considera que es un lugar seguro para vivir, y la otra mitad opina lo contrario. Son pocos los que se inclinan hacia opciones extremas (“muy seguro” o “muy inseguro”), mientras que el grueso se concentra en percepciones moderadas en uno u otro sentido. Los datos mejoran al comenzar 2026 (con saldo positivo) respecto a los registrados a fines del año anterior (con saldo negativo).

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En la misma línea, siete de cada diez uruguayos consideran que el barrio donde vive es un lugar seguro. Hay un contraste de percepción, con visiones más favorables en relación al entorno cercano, que en la percepción sobre la generalidad del país. Este efecto es habitual en estudios de opinión pública (no solo vinculados a temáticas de inseguridad), pero no por ello es menos significativo. Y, al igual que en el indicador anterior, los datos de inicio de 2026 son también algo más positivos que los de fines de 2025.

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Por tanto, en momentos de inicio del Plan Nacional de Seguridad Pública, el clima de opinión está caracterizado por algunos contrastes: persistencia del señalamiento de la inseguridad como principal problema nacional, división de opiniones sobre cuán seguro es nuestro país para vivir, y juicios más favorables (concentrados particularmente en el interior del país) sobre el nivel de seguridad del barrio propio, con mejoras de corto plazo en los dos últimos indicadores.

El devenir de los acontecimientos permitirá evaluar en qué medida la nueva estrategia del gobierno impacta, o no, sobre las percepciones de los uruguayos sobre el tema en los próximos meses.

FICHA TÉCNICA

El presente informe fue elaborado sobre la base de la encuesta regular de Equipos Consultores. La última edición fue realizada entre el 19 de febrero y 5 de marzo de 2026. Las encuestas fueron realizadas con metodología presencial (cara a cara).

El universo de estudio fueron todas las personas de 18 años y más, residentes en todo el territorio nacional con 2000 habitantes o más.

El tamaño muestral efectivo fue de 704 casos. El margen de error máximo esperado es de +- 3.7%, dentro de un intervalo de confianza del 95%.

Las personas encuestadas de forma presencial fueron seleccionadas del total en base a una muestra estratificada, probabilística, multietápica de hogares, que utiliza cuotas de sexo y edad para la elección final del entrevistado.

Los resultados fueron ajustados según sexo, edad, zona, nivel educativo, condición de ocupación, tipo de vivienda y voto anterior de los encuestados.

La encuesta regular de Equipos Consultores es financiada por múltiples clientes: medios de comunicación, organizaciones sociales, empresas privadas, organismos internacionales y partidos políticos, entre otros.

Preguntas aplicadas:

- ¿Cuál diría que es el principal problema del país? ¿Y en segundo lugar? (ESPONTÁNEA)

- ¿Ud. diría que Uruguay es un país... para sus habitantes? (LEER OPCIONES)

1. Muy seguro

2. Seguro

3. Inseguro

4. Muy inseguro

5. No sabe/No contesta (NO LEER)

- ¿Y el barrio dónde Ud. vive? Diría que es… (LEER OPCIONES)

1. Muy seguro

2. Seguro

3. Inseguro

4. Muy inseguro

5. No sabe/No contesta (NO LEER)