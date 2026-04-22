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EN MAROÑAS

Un hombre de 76 años en bicicleta murió tras ser atropellado de atrás por una moto

El hombre en bicicleta fue atropellado de atrás por un joven motociclista, en la esquina de Argerich y Villademoros, en Maroñas, donde ya hubo siniestros de tránsito fatales.

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La moto que causó el accidente. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

La moto que causó el accidente. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Un hombre de 76 años que circulaba en bicicleta murió este miércoles de mañana tras ser atropellado de atrás por un joven de 22 años que iba en un moto. Ocurrió en la esquina de Argerich y Villademoros, en Maroñas.

El siniestro de tránsito quedó registrado en una cámara de seguridad del lugar. El fallecido es un vecino del barrio, tapicero, que vivía a pocas cuadras de donde ocurrió el accidente.

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En tanto, el motociclista sufrió politraumatismos leves, y fue derivado a un centro de salud.

Según dijeron los vecinos a Subrayado, los primeros en asistir al hombre y al joven fueron bomberos. Más tarde llegó la Policía y la ambulancia convocada al lugar.

“Otra muerte se lleva la esquina”, dijo a Subrayado una vecina del barrio. En esa misma esquina ya han ocurrido accidentes, incluso uno fatal en junio del año pasado.

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